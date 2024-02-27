الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عقول مصرية مبتكرة.. كفر الشيخ تتأهل لنهائيات مسابقة المنتدى الأفرو آسيوي

أعضاء فريق No Name
أعضاء فريق No Name

تأهل فريق No Name للنهائيات المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بعد فوزه بالمركز الثاني مناصفة في مسابقة المنتدى الأفرو آسيوي

حصل الفريق علي المركز الثاني بالمناصفة مع فريق آخر في مستوي  beginner senior وضمن بذلك التأهل للنهائيات في السعودية من خلال تقديم فكرة موقع يستطيع من خلاله أي شخص أن يستثمر أمواله في شراء عقارات حيث يقوم بشراء عقار بالمشاركة مع أفراد آخرين لتقليل التكلفة، ويقوم الموقع بعرض العقار للإيجار ويتم توزيع الأرباح بناء علي نسب الشراء وبعد نهاية المدة المتفق عليها يتم بيع العقار وتسليم المساهمين أصل المبلغ وأرباح البيع، الفريق ينتمي أعضاءه لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وضم ٤ أعضاء هم أحمد كردي ومحمد سعيد ويسري محمد ومحمد ياسر دويدار. 

وشارك في مسابقة المنتدى الأفرو آسيوي من مركز دسوق أيضا  ١٧ فريق من إجمالي أكثر من ٢٢٠ فريق و٥٢ أكاديمية ومركز علي مستوي الجمهورية، وكانت المنافسة في العديد من المجالات منها مجال السوفت وير ( تصميم المواقع والبرامج ) ومجال الروبوت ( مسابقات جمع الإعلام والبولينج ) ومسابقات تصميم الألعاب، وتعد هذه التصفيات هي المرحلة الأولي المؤهلة للنهائيات بالمملكة العربية السعودية. 

يذكر أن مسابقات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا أقيمت في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وتتضمن 9 مسابقات وهي الروبوت والعلوم، والابتكار، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار.

المملكة العربية السعودية مسابقة المنتدي الأفرو أسيوي محافظة كفر الشيخ دسوق أحمد كردي

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