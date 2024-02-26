الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بعد فوزها بجائزة الاستحقاق.. لوحات سناء البيسى فى طريقها للعرض لأول مرة فى معرض خاص

سناء البيسي وفاروق
سناء البيسي وفاروق حسني

أعلن الكاتب محمد سلماوي عن معرض للكاتبة الكبيرة سناء البيسي تعرض فيه خلال الفترة المقبلة لوحاته التي لم يتثن عرضها من قبل؛ في حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون والثقافة، حيث قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة جائزة الاستحقاق لعام 2024 في الدورة الخامسة إلى الكاتبة الكبيرة سناء البيسي. 

 

الكاتبة الكبيرة سناء البيسي قالت، إنها شاكرة وممتن لجائزة الاستحقاق ولصاحبها الفنان فاروق حسني، كما توجت لقادة الفكر والمجتمع ممن رشحوها لهذه الجائزة، كما تقدمت بالشكر إلي مؤسسة فاروق حسني، وللدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي الذى تنتظر رأيه في كل مقال وكتب يصدر لها، وإلى رفيق العمر ورموز القلم الكاتب محمد سلماوي أمين عام الجائزة، كما اختصت بالشكر عائلاتها وكل من ساعدها على الوصول لما هي عليه الآن.

 

فى الوقت نفسه، حصل في جائزة التصوير " الرسم "على الجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف جنيه ودرع التكريم، أحمد صلاح عارف الجندي، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف جنيه، خالد العجيزي فتح الله أحمد، وحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف جنيه، شادي محمد حامد ابراهيم. 

 

وحصل في جائزة العمارة على الجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف جنيه ودرع التكريم، لوجينا أحمد محمد علي، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف جنيه، محمد ناصر محمود، عبد الرحمن عماد الدين، نداء هاني، وحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف جنيه، محمد بدوي شحاته بدوي عن مشروع قصر الطفل منزل سرور باشا، وجائزة تقديرية لكل من: يوسف محمد محمود عثمان، محمد أحمد السيد، حسام جمال اليماني، حامد غازي.

 

وقدم جائزة النحت الفنان ناجي فريد عضو لجنة التحكيم والدكتور مصطفى الفقي، وحصل على الجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف جنيه ودرع التكريم، حسام مصطفى رمضان محمد، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف جنيه، إبراهيم عوض محمد ابراهيم، وحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف جنيه، مناصفة بين مروة مجدي، محمد المنسي. 

 

وقدم جائزة النقد الفني التشكيلي هاني أبو الحسن عضو لجنة التحكيم والدكتور مصطفى الفقي، وحصلت على الجائزة الأولى وقيمتها 30 ألف جنيه ودرع التكريم، سارة أحمد حسن عودة وذلك عن عملها بعنوان صورة الفتاة بين الحلم والانتظار "ظاهرة العنوسة في التصوير المعاصر"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها 20 ألف جنيه، شيماء سمير عبد المنعم عباس، عن مشروعها "الغربة والغرابة (ثنائية الألم والجنون بين بيكاسو والجزار"، وحصلت على الجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه، شيماء محمود أحمد عبد العظيم، عن مشروعها "تأثير أعمال الفنان الجرافيتي بانكسي على السياق الفلسطيني بين المتغير المفاهيمي والصورة البصرية. 

 

وقدم جائزة التصوير الفوتوغرافي الدكتور أشرف رضا عضو لجنة التحكيم والدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الأمناء، وحصل على الجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف جنيه ودرع التكريم، حنان محمد مأمون السعيد، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف جنيه،  ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى كامل، وحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف جنيه، تسنيم أحمد محمد علي.

 

وتمنح مؤسسة فاروق حسنى جوائز الفنون فى أفرع (التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي)، ويتم افتتاح المعرض الجماعي للشباب بمركز الجزيرة للفنون.

 

وتقدم لهذه الدورة 1959 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر وتصل قيمة جوائز الفنون إلى نصف مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

الكاتب محمد سلماوي سناء البيسي مؤسسة فاروق حسني للفنون والثقافة الدكتور مصطفى الفقي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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