الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "الأعلى للثقافة" يحتفى بالعلاقات الثقافية المصرية البيلاروسية

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية (المعهد الدبلوماسي) أمسية بعنوان "مصر.. بيلاروسيا..علاقات ثقافية" ويتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البيلاروسية، وذلك في الخامسة من مساء الخميس المقبل.

تستهل الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن بيلاروسيا وتتضمن كلمة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة، كلمة السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، السفير علاء الحديدي، المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر الأسبق لدي روسيا، الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر والمستشار الثقافي السابق في موسكو، الفنان إبراهيم غزالة الناقد والفنان التشكيلي، الدكتور أحمد صلاح الدين المترجم والباحث في الأدب الروسي؛ بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري البيلاروسي، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

وشاركت بيلاروسيا لأول مرة في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في 2015 وصرح سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة عام 2015 بأنه بحث مع كاميليا صبحي وكيل أول وزارة الثقافة تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الثقافة بين البلدين، موضحا أنه قدم لها أجندة الأنشطة الثقافية الدولية التي سوف تقام في بيلاروسيا عام 2015؛ والتي يمكن أن تشارك فيها مصر.

أضاف السفير أن كلا الجانبين بحثا مشاركة بيلاروسيا في مهرجان القاهرة لسينما الرسوم المتحركة وعقد ورش عمل لمصمم رقصات بيلاروسي لتدريب الفنانين وطلاب اكاديمية الفنون في مصر مشيرا إلي أن كاميليا صبحي اقترحت التعاون بين المسرح القومي في كل من مصر وبيلاروسيا؛ وهذا يتضمن تنظيم عرض لأداء أديب بيلاروسي في القاهرة، وفي عامي 2007 و2008 أيام الثقافة البيلاروسية في مصر، وفي عام 2005، تم تنظيم أيام الثقافة المصرية في بيلاروسيا.

الدكتور هشام عزمي العلاقات الثقافية الخارجية المجلس الأعلى للثقافة مصر بيلاروسيا علاقات ثقافية القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

«شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

حماس تحمل إدارة بايدن مسئولية وفاة الطيار الأمريكى بسبب الانحياز للاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟