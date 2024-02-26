الخميس.. "الأعلى للثقافة" يحتفى بالعلاقات الثقافية المصرية البيلاروسية

يقيم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية (المعهد الدبلوماسي) أمسية بعنوان "مصر.. بيلاروسيا..علاقات ثقافية" ويتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البيلاروسية، وذلك في الخامسة من مساء الخميس المقبل.

تستهل الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن بيلاروسيا وتتضمن كلمة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة، كلمة السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، السفير علاء الحديدي، المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر الأسبق لدي روسيا، الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر والمستشار الثقافي السابق في موسكو، الفنان إبراهيم غزالة الناقد والفنان التشكيلي، الدكتور أحمد صلاح الدين المترجم والباحث في الأدب الروسي؛ بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري البيلاروسي، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة.

وشاركت بيلاروسيا لأول مرة في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في 2015 وصرح سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة عام 2015 بأنه بحث مع كاميليا صبحي وكيل أول وزارة الثقافة تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الثقافة بين البلدين، موضحا أنه قدم لها أجندة الأنشطة الثقافية الدولية التي سوف تقام في بيلاروسيا عام 2015؛ والتي يمكن أن تشارك فيها مصر.

أضاف السفير أن كلا الجانبين بحثا مشاركة بيلاروسيا في مهرجان القاهرة لسينما الرسوم المتحركة وعقد ورش عمل لمصمم رقصات بيلاروسي لتدريب الفنانين وطلاب اكاديمية الفنون في مصر مشيرا إلي أن كاميليا صبحي اقترحت التعاون بين المسرح القومي في كل من مصر وبيلاروسيا؛ وهذا يتضمن تنظيم عرض لأداء أديب بيلاروسي في القاهرة، وفي عامي 2007 و2008 أيام الثقافة البيلاروسية في مصر، وفي عام 2005، تم تنظيم أيام الثقافة المصرية في بيلاروسيا.