فى عددها الجديد.. "الثقافة الجديدة" تناقش ثقافة المقاومة وسيزا قاسم 

صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد مارس 2024، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "محمد سلماوي"، محتفيًا بالكاتب الكبير محمد سلماوي لإسهاماته البارزة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية.

ويتضمن العدد ملفا عن المقاومة بعنوان "الحرب على غزة"، يكتب فيه أسامة السعيد مقالًا بعنوان: "ثقافة المقاومة.. منظور جديد لمواجهة عدو قديم"، ومحمد عبدالباسط عيد "بلاغة المقاومة"، وعلي إبراهيم أبوالفتوح "نفسية الصهيوني في التاريخ"، وأخيرًا محمد جبريل "خُلق الإنسان ليقاوم".

أما ملف العدد الرئيس فجاء عن الكاتبة الكبيرة الراحلة الدكتوره سيزا قاسم، بعنوان: "رفيعة المقام.. سيزا قاسم"، كتب فيه كل من: سامي سليمان أحمد "أنماط القراءة النقدية عند سيزا قاسم"، محمد السيد إسماعيل "رائدة الحداثة النقدية المعاصرة"، عزة شبل محمد "الأسس اللسانية في الممارسة النقدية"، سحر محمد فتحي "المرتكزات الاستقصائية في درسها لطوق الحمامة"، وحسام الحداد "العلامة"، وغادة كمال سويلم "مركزية الإسناد في رؤيتها للثقافة العربية"، وأخيرًا شهادة طارق الطاهر بعنوان "سيزا قاسم.. فقط لا غير!".

كما كتب مسعود شومان في باب "رحيل" عن الشاعر الكبير مجدي نجيب مقالًا بعنوان "مجدي نجيب.. المتمرد على الأبنية الغنائية الراسخة"، وكتب مصطفى القزاز عن الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي مقالًا بعنوان "وداعًا شمس الدين الحجاجي".

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى، لعدد من المبدعين هم: ابعيوي عبدالرحمن، أحمد مصطفى علي حسن، طارق إبراهيم الشناوي، أمل الجندي، عبدالهادي شعلان، محمد أحمد الشواف، ياسمين نصار، أحمد سمير الشبراوي السيد، جميل محمود عبدالرحمن، حسن الحضري، حسن حلمي عبدالغني، زين الزريقي، سعيد شحاتة، مازن حلمي، عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل، محمد خضر عرابي.

وفي باب "كتب" نقرأ: "أساطير محسن عبدالعزيز"، و"الحرب تفصيلا ثانويًا" لإيمان السيد، و"جماليات الخطاب الشعري في ديوان أنا جائع يا رب" لهويدا صالح، و"شعرية العدم في قصيدة النثر" لأحمد الصغير، و"الحاشية والمتن في كبرياء الموج" لشوقي بدر يوسف، و"عن جيل جارت عليه تكاليف الحياة" لمحمد أسامة، و"جماليات السرد وبلاغة الإيحاء في تذكرة للعودة" لشعبان عبد الحكيم محمد، و"تساؤلات الأطفال بين الرفض والاستيعاب" لمصطفى غنايم، وأخيرًا "المفارقة وتنوع الأفكار في قصص الأطفال" لنجلاء علام.

أما في باب الترجمة فنقرأ: "في كتاب جديد شارح "سبينوزا" فلسفة المرحلة بثقافة الإلغاء"، و"عبدالله قادرى عميد الأدب الأوزبكى" لمحمد نصر الجبالى، "المفارقات التاريخية وسرديات ما وراء التخييل" لسيلفيا مورينو جارسيا، ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، "أورلاندو فينجيز: «الأساطير التراثية تصنع السياسة الروسية»، حاوره: كيليان فوكس، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"سبعة أطفال يهود (مسرحية من أجل غزة)" لكاريل تشرشل، ترجمة وتقديم: رفيدة جمال ثابت، و"خمس قصائد للشاعر الصربي ديان ستويانوفيتش"، ترجمة: بيان أسعد مصطفى، و"لتصبح النجوم مرئية أكثر"، شعر: لينا إليهامر، ترجمة: شروق حمودة، و"محمية الطيور تحت الأرض وقصص أخرى" لكوزالى مانيكافيل، ترجمة: محمد عبدالحليم غنيم، وأخيرًا استعادة: سليم قبعين، لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: "رحيل الرائد "محمد عمران" لأحمد فوزي حميده، و"غرام بفرنسا وانتقام النقاد" لوليد الخشاب، و"تعدد مصادر الإلهام فى أعمال الفنان علاء تركي" لسعد العبد، و"رسائل طائر حر" لأسماء حجازي.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.