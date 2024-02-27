الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزارة الثقافة تنفذ "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى الفيوم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات بحياة كريمة

في إطار برنامج  وزارة الثقافة "أنت الحياة" المقام بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة ثقافية فنية بمدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بمركز إطسا في محافظة الفيوم، والمنفذ ضمن خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت الفعاليات ورش حكي متنوعة للأطفال؛ تأليف وأداء جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل، قدمت خلاله عدة نصائح للأطفال حول العناية بصحتهم والتغذية السليمة، والبعد عن المأكولات السريعة الضارة بالصحة، وأهمية ممارسة الرياضة، كما أشارت إلى مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، إلى جانب عرض عرائس ماريونت، وعرض اسكتش بالعرائس بعنوان "هتعلم وأخد حقي" حول أهمية التعليم والانتظام في الدراسة ومحاربة الأمية.

إلى جانب ورشة حكي مع الأطفال بعنوان "فلسطين أرض الأنبياء"، تلتها فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والتمثيل وأداء الاستعراضات، إلى جانب ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين نفذها كل من إسراء عبدالعليم وميرا أمير، ورسم على وجوه الأطفال نفذتها سناء قناوي وميرا أمير، إضافة إلى ورشة رسم بالألوان على وجوه الأطفال نفذه كل من سناء قناوي وميرا أمير، وورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "ماما ستو"، تأليف وأداء جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلتها ورش حكي متنوعة بالعرائس قدمت خلالها عدة نصائح للأطفال حول مخاطر استخدام الموبايل بإفراط، والآثار السلبية التي ينتج عنها من تأخر دراسي وعدم الاستفادة من وقت الفراغ في ممارسة الرياضة أو الهوايات المفيدة، وناقشت أيضا ظاهرة التنمر التي تعد من السلوكيات السلبية في المجتمع ويجب نبذها والبعد عنها لكي تسود علاقات المحبة والود والاحترام، إلى جانب فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد، وسط تجاوب كبير من الأطفال.

أقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي.
 

أنت الحياة حياة كريمه العدالة الثقافية فلسطين أرض الأنبياء الشعر الغناء

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