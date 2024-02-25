"سيناء عبر التاريخ" وورش فنية للأطفال ضمن أنشطة قوافل قصور الثقافة بالفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا من اللقاءات والورش المتنوعة ضمن القوافل الثقافية التي تنظمها بقرى محافظة الفيوم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت فعاليات القافلة التي أقيمت بقرية الروضة بطامية بالتعاون مع مجلس مدينة طامية بالفيوم، عددا من الورش الفنية مع الأطفال قدمها فنانو بيت ثقافة طامية منها؛ ورشة فنية لتصميم مجسم فانوس رمضان من الكرتون والفوم الملون، وورشة فنية لعمل جدارية حول معالم الفيوم السياحية.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "سيناء عبر التاريخ" تحدث خلاله ربيع السيسي -الإذاعي بإذاعة القاهرة الكبري وشمال الصعيد، موضحا أن قضية سيناء قضية تاريخية، ضحت فيها مصر بالكثير من دماء الشهداء في سبيل تحرير الأرض، مؤكدا أن شبه الجزيرة تعد بوابة مصر الشرقية، جاء منها كل الخيرات وجاءت أيضا كل الحروب والغزوات عبر العصور.

كما تحدث عن سيناء منذ قدماء المصريين حتى عصرنا الحالي، مشيرا إلى الحروب التي خاضتها مصر للحفاظ عليها ومحاولات القوى الاستعمارية قديما وحديثا للسيطرة على هذه الأرض المقدسة.

وأضاف أن ما يحدث في الفترة الأخيرة من عدوان إسرائيلي علي غزة، وطرح فكرة التهجير إلي أرض سيناء ليس بالجديد، مؤكدا موقف مصر الرافض والحاسم في هذا الصدد، إلى جانب التأكيد على موقف الدولة المصرية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو رامي عبدالباقي، قدمت خلاله باقة من الأغنيات والابتهالات الدينية منها "قمر، المسك فاح، اللهم صل عليه" وسط تفاعل كبير من الحضور.

جاءت الفعاليات بحضور ممثلي مجلس مدينة طامية وعدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب بمركز طامية، ورؤساء الوحدات المحلية بقرى الروضة ودارالسلام بمركز طامية وعدد كبير من أهالي وأبناء القرية، وقدم الحفل شهد عويس.

نظمت القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية، وبحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وتأتي استكمالا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.