الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. مائدة مستديرة بعنوان "مدونة المصطلحات الإعلامية بين السياسة والاقتصاد"

جريدة الدستور

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقام مائدة مستديرة بعنوان "مدونة المصطلحات الإعلامية بين السياسة والاقتصاد"، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

ودعا الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ الإعلاميين لحضور ومتابعة المائدة، التى تنظمها لجنة الإعلام برئاسة الدكتور جمال الشاعر بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور محمد مرسي.
يدير المائدة أ. د. منى الحديدي الأستاذ بقسم الأذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة عضو لجنة الإعلام.
يشارك في الندوة:
- السفير أحمد خطابي - رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية.
- أ.د. أحمد ناجى قمحة - رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية- عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية. 
- ⁠د. أشرف جلال رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة. 
- أ. أيمن عبدالمجيد – رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" والكتاب الذهبى – عضو لجنة الإعلام.
- أ.د. حسن عماد مكاوى - العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة – عضو لجنة الإعلام.
- أ.د. سامي الشريف - وزير الإعلام الأسبق، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة.
- أ. د. عثمان أحمد عثمان -أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية- عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.
- أ. على عطا - الكاتب والصحفى - عضو لجنة الإعلام.
-  د. لمياء محمود- رئيس إذاعة صوت العرب سابقا.
-  أ. د. محمد احمد مرسي– أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا– مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السايسية.
- أ.د. محمد سالمان طايع - أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- بجامعة القاهرة- عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.
- أ.د محمد شومان- عميد كلية الإعلام– الجامعة البريطانية.
- أ. منى سلمان - الإعلامية. 
- أ. مودى حكيم – الكاتب.
- أ. هالة أبوعلم – الإعلامية. 

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