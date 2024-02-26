الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شعبان يوسف: "مقامات الغضب" رواية تظهر البعد الإيديولوجى فى مناهضتها للإخوان

جانب من مناقشة رواية
جانب من مناقشة رواية "مقامات الغضب"

قال الشاعر والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف إنه على اختلافه مع الكاتبة الروائية سلوي بكر حول إشارتها بأن شخصيات الرواية بلا قضية، مدللًا أن هذا على عكس واقع الرواية والتي تشير إلى تمرد شباب تلك الطبقة، لافتًا أن الصوت الروائي داخل رواية "مقامات الغضب" أجد فيه صوت الروائية، ويظهر البعد الإيديولوجي في نقدها ومناهضتها للإخوان.

أضاف يوسف خلال فعاليات مناقشة روايتها "مقامات الغضب"، منذ قليل في ورشة الزيتون، قائلًا: الرواية مشغولة بالبعد المعرفي والاستقصائي، وهذا ما يظهر  فيه خلفيات مكان الاشخاص في منطقة "المنيل، وأن يسرى صالح يظهر صوت الحكمة في مواجهة نزق أروي المتمرد.

وأكد أن صفاء النجار استطاعت أن تتعامل مع الطبقات المتوسطة عبر قدرتها على مناقشة وتحليل  العديد من القضايا  التي عاشتها تلك الطبقات، وذلك عبر سلاسة سردية.

المؤرخ الثقافي شعبان يوسف الروائية سلوي بكر رواية مقامات الغضب ورشة الزيتون الطبقات المتوسطة

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

عاجل| «شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟