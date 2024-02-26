شعبان يوسف: "مقامات الغضب" رواية تظهر البعد الإيديولوجى فى مناهضتها للإخوان

قال الشاعر والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف إنه على اختلافه مع الكاتبة الروائية سلوي بكر حول إشارتها بأن شخصيات الرواية بلا قضية، مدللًا أن هذا على عكس واقع الرواية والتي تشير إلى تمرد شباب تلك الطبقة، لافتًا أن الصوت الروائي داخل رواية "مقامات الغضب" أجد فيه صوت الروائية، ويظهر البعد الإيديولوجي في نقدها ومناهضتها للإخوان.

أضاف يوسف خلال فعاليات مناقشة روايتها "مقامات الغضب"، منذ قليل في ورشة الزيتون، قائلًا: الرواية مشغولة بالبعد المعرفي والاستقصائي، وهذا ما يظهر فيه خلفيات مكان الاشخاص في منطقة "المنيل، وأن يسرى صالح يظهر صوت الحكمة في مواجهة نزق أروي المتمرد.

وأكد أن صفاء النجار استطاعت أن تتعامل مع الطبقات المتوسطة عبر قدرتها على مناقشة وتحليل العديد من القضايا التي عاشتها تلك الطبقات، وذلك عبر سلاسة سردية.