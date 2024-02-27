الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مكتبة الإسكندرية ومسجد البوصيرى ضمن جولات شباب "أهل مصر" بالإسكندرية (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تثقيفية لشباب وفتيات المحافظات الحدودية، في أولى الجولات الميدانية للملتقى الخامس عشر المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى ٣ مارس المقبل.

واستقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الشباب خلال جولتهم بالمكتبة، حيث تم التعرف على المباني الثلاثة الخاصة بها وهي: "مركز المؤتمرات" الذي يعد أقدم المباني ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام ١٩٩١ ويضم ١٢ قاعة تسع حوالى ٣٥٠٠ شخص، ومبنى "القبة السماوية" الذي يضم سينما متعددة الأبعاد تسع لدخول ١٢٠ فردا، ومتحف تاريخ العلوم، والقاعة الاستكشافية لإجراء التجارب العلمية للأطفال بشكل علمي مبسط، إلى جانب "المبنى الرئيس" الذي تعرف الشباب بداخله على المكتبات المتخصصة ومنها مكتبة الخرائط، مكتبة الفنون، المكتبة الفرانكفونية الخاصة بكتب اللغة الفرنسية، إلى جانب مكتبات الطفل والنشء والشباب، ومكتبة طه حسين الخاصة المكفوفين.

كما تفقد الشباب كلا من مقتنيات متحف الآثار، ومعرض "مطابع بولاق" الذي يضم أول مطابع رسمية في مصر، ومنطقة "مثلث كاليماخوس" نسبة للشاعر اليوناني، الذي قام بوضع قواعد تصنيف الكتب (الفهرسة)، أعقبها جولة داخل القاعات الخاصة بالمعارض الدائمة لكل من الفنان أحمد عبدالوهاب، النحات آدم حنين، المخرج شادي عبدالسلام، والصحفي محمد حسنين هيكل.

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واختتمت الزيارة بالتعريف بالمشروعات الخاصة بالمكتبة والمتاحة على موقعها على شبكة الإنترنت ومنها مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة" الخاص بتوثيق التاريخ المصري القديم والحديث، ومشروع "ذاكرة قناة السويس"، وذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

وضمن الزيارة تفقد الشباب منطقة "ميدان المساجد" بحي الأنفوشي، تم خلالها التعرف على تاريخ مسجد "الإمام البوصيري" أحد أشهر المساجد الأثرية المسجلة بقرار اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار.

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يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ويشهد على مدار الأسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الإسكندرية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

مكتبة الاسكندرية المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر يهمنا الإنسان د نيفين الكيلاني وزير الثقافة

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