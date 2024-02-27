الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التراث الثقافي الغارق في معرض "صدى من الأعماق" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، معرض "صدى من الأعماق: حطام السفن التاريخية في البحر الأحمر، وذلك يوم الخميس 29 فبراير 2024، الساعة 10،00 صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة المجد. ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.  

يبدأ المعرض بمحاضرة افتتاحية يلقيها  الدكتور عماد خليل؛ أستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وهولجر بوس؛ متخصص في التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية الرئيسي، والمحاضرة متاحة للجمهور، وسيتم توفير ترجمة إلى اللغة العربية.

يتيح الحدث للزوار فرصة الغوص في أعماق التراث الثقافي الغارق تحت مياه في البحر الأحمر من خلال عرض عشرة مجسمات ثلاثية الأبعاد لسفن غارقة مشهورة في البحر الأحمر، وهما: كارناتيك عام 1862، ـكينغستون 1871، يوليسيس عام 1871، دنرافين 1873، ثيستلجورم 1940، كيمون- إم 1952، ـكريزولا-ك 1954، الـمنيا 1956، سالم إكسبرس 1966، وجيانيس-دي 1969.

سيتضمن المعرض صورًا للسفن الغارقة وجولة افتراضية حول حطام سفينة ثيستلجورم، وتلقي سفن البحر الأحمر الغارقة الضوء على التاريخ البحري والتجاري والعسكري الممتد خلال العقود السابقة.

مكتبة الاسكندرية صدى من الأعماق التراث الثقافي الغارق مجسمات ثلاثية الأبعاد جامعة الإسكندرية

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