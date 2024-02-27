بينها افتتاح معرض "حروف من نور".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

معرض حروف من نور، للفنان محمد طوسون، واحد من الفعاليات الفنية والثقافية العديدة، والتي يحفل بها اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، ونرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقاية ليوم الثلاثاء

ففي السادسة مساء، يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الفردي الخاص "حروف من نور " للفنان محمد طوسون، وذلك بقاعة الباب – سليم في رحاب دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

ويقول الفنان محمد طوسون عن معرضه: "أعمالي تنتمي إلى مذهب البكتوجراف وتعتمد على دقة متناهية فى التنفيذ أو فى تدرج الألوان أو المنظور والظل والنور، جمعت في أسلوبي بين الخط العربي والفن التشكيلي، وجميع أعمالي من منظور قرآني كما أنها تحتاج إلى التأمل لفهم المعنى وتكوينه الهندسي بجانب المنظور الجمالي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتوريوم، ورشة عمل تحت عنوان “كيف نقرأ النص السردي؟”، يقدمها الناقد المصري د. هيثم الحاج علي. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي الخامسة مساء، يستضيف الجريك كامبس، بمقره الكائن في شارع الفلكي، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان، "يطل على العالم من نافذة زرقاء" للشاعر "سيد أحمد"، ويناقشه كل من: الدكتورة شيرين أبوالنجا، أستاذ النقد الأدبي كلية الآداب جامعة القاهرة. ود. كرم عباس، أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعقد في الثامنة مساء، بنادي علمانيون الأدبي، بمقره الكائن في 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “الشيخ والفيلسوف”، للكاتب شريف الشوباشي بحضوره.

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي الكبير فتحي إمبابي، في ضيافة مكتبة البلد، بمقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، في لقاء لمناقشة وتوقيع روايته “بهجة الغواية”، والصادرة حديثًا عن مركز المحروسة للنشر، ويناقشه كل من الناقدين، دكتور شريف الجيار، ودكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الناقد دكتور عادل ضرغام.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، في السادسة مساء، ندوة أونلاين بعنوان "العولمة والنمو العمراني العشوائي في المدينة العربية"، يلقيها دكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ويديرها دكتور أحمد زايد؛ أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية.

تأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.

وفي السادسة مساء، تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "هير عباس العقرب"، للكاتب حسن العربي، ويناقشها كل من، الروائي والمؤرخ د. طارق منصور، الناقدة منى ماهر، الروائي د. أمير شبل، وتقدمها القاصة غادة صلاح الدين.

وفي العاشرة صباحا، يستقبل مسرح قصر ثقافة قنا، الملتقي الأول للتراث القنائي غير المادي بين الثبات والتغيير، والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء 27 و28 فبراير 2024.

وتتناول محاور الملتقى الأبحاث والدراسات الخاصة بالحرف والمشروعات والفنون التراثية وتنميتها وإزالة المعوقات التي تواجهها من خلال مجالات البحث. ويشمل الملتقي العديد من الجلسات والأنشطة المثرية.

كما يتضمن الملتقى معرضًا للفنون التراثية القنائية، وعروضًا فنية متنوعة للفنون التراثية الشعبية.(فرقة الفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية) بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها، أمل حياتي، الأطلال، حيرت قلبي وفكرونى إلى جانب موسيقي إلي سيدتى. أداء رحاب عمر، حنان الخولي، صابرين النجيلي وأسماء كمال.

وفي السادسة مساء، يعقد بمنتدى الاستقلال الثقافي، أمسية شعرية للشاعر أسامة الحداد، وذلك من خلال قراءة نقدية وشهادات موسعة يقدمها من عاصروا الحداد، وتابعوا تجربته الممتدة، ويتحدث فيها الدكتورة هويدا صالح، والشاعر محمد علي عزب، والشاعر أحمد حسن، ويدير اللقاء الشاعر أحمد سراج. وذلك بمقر المنتدي الكائن في 1 شارع طلعت حرب الدور الثامن.