انتصار عبد الفتاح يكشف لـ "الدستور" تفاصيل ليالي المقامات الروحية في رمضان

برؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لـ “ليالي المقامات الروحية” خلال شهر رمضان وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” أبرز فعالياتها.

تفاصيل ليالي المقامات الروحية في رمضان

وكشف عبد الفتاح، لـ“الدستور” فعاليات الدورة العاشرة لـ ليالي المقامات الروحية في رمضان، مشيرًا إلى أن الليالي تقدمها مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وتعقد في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وتابع "تنطلق ليالي المقامات الروحية في بيت السناري، في الفترة من 8 رمضان الموافق 18 مارس وحتي 15 رمضان الموافق 25 مارس 2024. وتبدأ العروض في التاسعة ونصف مساء، والدخول مجانا.

ولفت عبد الفتاح إلي أن ليالي المقامات الروحية تشارك فيها فرق من مصر وهي: فرقة سلام الدولية ــ فرقة نظرة للإنشاد ــ فرقة سماع للمقامات الروحية ــ فرقة الحور للإنشاد ــ فرقة محمد المنفلوطي للإنشاد ــ فرقة ربيع زين للتراث ــ فرقة الفجر للإنشاد ــ فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي ــ فرقة ربيع زين للتراث ــ فرقة الفجر للإنشاد ــ بالإضافة إلي ضيف شرف الليالي، سوريا، والممثلة في فرقة تواشيح بقيادة الفنان عدنان الساسة.

وتابع "تصاحب ليالي المقامات الروحية، معرض للمنتجات والحرف التراثية واليدوية ومؤسسة سماع معروفة علي المستوي الدولي، مثلت مصر في العديد من الدول الخارجية وأهم المنتديات واللقاءات الصوفية والمهرجانات. وتضم الفرقة أهم الأصوات المتميزة من أقاليم مصر المختلفة.

كانت الدورة الأولي من ليالي المقامات الروحية عقدت لأول مرة في العام 2014، علي يد مؤسسها ورؤيته وإخراجه الفنان انتصار عبد الفتاح، ومدير الليالي سهام إسماعيل.

بدأ حلم انتصار نجل "عبدالفتاح غبن" والذى كان لديه أرشيف متكامل لرموز الفن والثقافة أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد وغيرهم٬ برسالة سلام منذ التسعينيات تحديدا عام 1999، بعد ترحال شاق في ربوع مصر٬ كان حصيلتها تكوين أرشيف خاص به٬ حرص فيه علي تدوين كل ما رأه فى الأقاليم.

والفنان انتصار عبد الفتاح، هو الأب الروحي المؤسس لفرقة سماع في العام 2007. والتي بدأت من ورشة منشد الغوري للإنشاد الصوفي٬ وتم استقبال أصوات غنائية من القاهرة والأقاليم وتدريبها على الإنشاد الديني وأصوله ومزج ما تقدمه الفرقة مع ما تقدمه فرقة الترانيم القبطية من خلال التركيز على المتشابه في الإيقاعات والمقامات٬ وفي خطوة لاحقة٬ أرسل انتصار عبد الفتاح إلي قداسة البابا شنودة الثاني٬ وطلب مجموعة من الشمامسة٬ أبدي البابا حماسته٬ ومده بمجموعة من شباب الكنيسة من المرنمين٬ وهي الخطوة التي يخطط إنتصار للتوسع بها أكثر٬ وذلك بإنشاء مدرسة للإنشاد والتراث القبطي٬ الذي يمس كل مصري ويعتبر مكون رئيسي في الشخصية المصرية٬ سواء للمسيحيين أو المسلمين أو حتي اليهود إذ ما كان هناك من يزال منهم بيننا حتي اليوم٬ وسرعان ما ضم انتصار فرقة "أكابيلا" لمخاطبة الكنائس في العالم والإنساني الغربي بوجه عام.

وفي العام 2008 أسس انتصار عبد الفتاح فرقة رسالة سلام الدولية. وفي العام 2010 أسس فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي.