الأحد 25 فبراير 2024
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الثقافة

450 ألف نسخة من رواية الكاتب السويسري الأعلى مبيعا جويل ديكير

جويل ديكير
جويل ديكير

طرح ناشر رواية الكاتب السويسري جويل ديكير، والمعنونة بـ حيوان متوحش"، 450 ألف نسخة كدفعة أولي من رواية الكاتب الأكثر انتشارا ومبيعا في اللغة الفرنسية.

رواية أيرلندية وراء شغف جويل ديكير بعالم الحيوان

استقبلت المكتبات الفرنسية هذا الأسبوع، رواية “حيوان متوحش”، للكاتب الروائي السويسري جويل ديكير، والذي طرح ناشرها 450 ألف نسخة منها كدفعة أولي للرواية.

وهو رقم كبير ينجزه روائي شاب، استطاع أن يزحزح كبار الروائيين الفرنسيين من عرش المبيعات، على رأسهم: غيوم ميسو. بحسب الناقد والمترجم  الجزائري بو داود عميّر. 

وفي تقرير لها قالت مجلة "لكسبريس" الفرنسية في عددها الجديد، "أن المدهش ليس في هذا الرقم الخرافي من النسخ، ولكن صدور وفي نفس اليوم "كتاب أدويو" للرواية، أي الكتاب المسموع أو الصوتي؛ والذي أصبح يحظى باهتمام واسع من القراء في السنوات الأخيرة.

ويعترف جويل ديكير، في حوار أجرته معه أسبوعية JDD، بتعلقه الشديد بعالم الحيوان، حتى أن دار النشر التي يملكها وباتت تطبع أعماله، اختارت الذئب كلوجو لها؛ ولعل روايته الجديدة “حيوان متوحش”، نوعا من إعادة الاعتبار للحيوان. هناك تأثير شديد منذ أن قرأ  جويل ديكير في طفولته رواية: "الذئب الأيرلندي الأخير" لايلونا مالتير. 

يقول: جويل ديكير، في مقابلته مع أسبوعية JDD: "أنا قارئ قبل أن أكون كاتبا: بدأت الكتابة لأنني أحب القراءة. قرأت هذا الكتاب ــ الذئب الأيرلندي الأخير ــ عندما كنت في 11 من العمر، لقد كان هذا الكتاب مفتاحا لحياتي ومساري الأدبي، في النهاية يموت الذئب. وأثناء القراءة كنت أجهش بالبكاء. استغربت من شعوري هذا، لأنني لم أكن أعرف أن الكتاب يمكنه أن يجعلك تبكي، وأن يستفز فيك هذا النوع من المشاعر. ثم سرعان ما أدركت تأثير القراءة الشديد على المتلقي".

رواية حيوان متوحش

من هو الكاتب جويل ديكير؟

جويل ديكير، كاتب صحفي وروائي سويسري من مواليد العام 1985، يكتب باللغة الفرنسية، درس في جامعة جنيف. وحصل علي الجائزة الكبري للرواية من الأكاديمية الفرنسية. بيعت من ورايته حول العالم حوالي 12 مليون نسخة.

صدر له العديد من الأعمال الروائية، من بينها رواية "لغز الغرفة 622"، رواية “الحقيقة في قضية هاري كيبير” والصادرة عام 2012، رواية “روزي والذئب”، رواية “قضية ألاسكا ساندرز”، وروايته الأحدث “حيوان متوحش”، والتي طرح منها فقط كدفعة أولي 450 ألف نسخة.  

جويل ديكير رواية حيوان متوحش الذئب الأيرلندي الأخير لغز الغرفة 622 رواية روزي والذئب

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