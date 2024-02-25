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الثقافة

الكاتب محسن يونس في ضيافة مختبر سرديات دمياط.. السبت المقبل

الكاتب محسن يونس
الكاتب محسن يونس

الكاتب محسن يونس، ضيف لقاء جديد من لقاءات مختبر سرديات دمياط، والذي يعقد في السادسة مساء السبت المقبل الموافق 2 مارس 2024.

تفاصيل أمسية 40 ألف كلمة للكاتب محسن يونس

يحل الكاتب الروائي والقاص محسن يونس، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات مختبر سرديات دمياط، في مقره الكائن بحزب التجمع مساكن المنتزه الأعصر الدولي بجوار مسجد الرفاعي؛ وذلك لمناقشة روايته والصادرة عن دار الأدهم عام 2021 تحت عنوان “40 ألف كلمة”، في السادسة من مساء السبت المقبل 2 مارس.

هذا ويناقش الرواية ويتناولها نقديا كلا من: الكاتب دكتور عيد صالح، الكاتبة هبة عادل، ويدير الأمسية الكاتب صلاح مصباح.

ويتناول الكاتب محسن يونس، في روايته “40 ألف كلمة”، حكاية أربعة من الأصدقاء يركبون القطار من محطة مدينتهم إلى أى محطة فرعية على خط السكك الحديدية، ينزلون بها بعض الوقت ثم الصعود للقطار العائد، جمعتهم الوظيفة أيضا فى مصلحة واحدة، فكان سهلا عليهم التواصل اليومي.

والكاتب محسن يونس، قاص وروائي، نشر أول أعماله الأدبية عام 1980، وكانت مجموعة قصصية بعنوان “الأمثال”، وفي العام 1989 صدرت له مجموعة ثانية بعنوان “الكلام هنا للمساكين” عن دار الغد للنشر، وفي العام 1992، صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة “الأمثال في الكلام تضئ”، وفي نفس العام صدر له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية “يوم للفرح”. 

وتوالت إبداعات الكاتب محسن يونس، ففي 1998 صدرت روايته “حلواني عزيز الحلو”، عن هيئة قصور الثقافة أيضا، وعن الهيئة صدرت روايته “بيت الخلفة” عام 2004. 

وعن دار فكرة للطباعة والتوزيع صدرت روايته “سيرة جزيرة تدعي ديامو” 2008، وفي العام اللاحق 2009  وعن نفس الدار صدرت روايته “حكايات عن الألفة”، وفي العام 2012 صدر له عملين، “ما تبقي من بدايات بعيدة”، عن هيئة قصور الثقافة، و"حرامي الحلة" عن دار الأدهم، وعن نفس الدار صدر له في 2013 رواية “الملك الوجه”.

كما صدر للكاتب محسن يونس أيضا أعمال: خرائط التماسيح 2015 ــ حسن السماع وطيب المقام 2017 ــ منام الظل عن دار بتانة 2017 ــ منطق الزهر 2020 ــ فراش أبيض العام الماضي 2023 عن دار المحرر للنشر.

وللأطفال قدم الكاتب محسن يونس أعمال: من ديوان الحمقي، هذا من فعل السلطان، لغز الشعلة الراقصة، اختفاء الروبوت سمسم، القوة الداخلية، الأمنية المشروعة، رأس الدمية، أحلام ملونة، أحلام الكلب شمشمون وغيرها العديد.

الكاتب محسن يونس رواية 40 ألف كلمة مختبر سرديات دمياط دار الأدهم للنشر رواية فراش أبيض رواية يوم للفرح

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