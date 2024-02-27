"الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية".. ندوة بالأعلى للثقافة غدًا

تنظم لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة منى الحديدى، ندوة بعنوان "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معًا نحو توطين العدالة الثقافية"، وذلك بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، غدً الأربعاء في تمام الرابعة مساءً؛ بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الدكتورة مني الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان؛ مقررة لجنة الشباب، ويشارك فيها كل من السفيرة سامية بيبرس الأمين، العام لمجلس الشباب المصري مدير مشروع تعزيزالثقافة والهوية الوطنية، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويتطلب تعزيز الهوية والوطنية والثقافية تضافر جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة، خاصة وزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وتضم لجنة الشباب فى تشكيلها الجديد كل من: منى على الحديدى السيد "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد علاء الدين أحمد أحمد الشابورى، حازم علاء الدين محمد أحمد الملاح، حسين حسنى عطيه عبد النبى، حمدى سليمان محمد عطية، سالى سمير داود أمين الحريرى، شيماء حلمى شحاتة حامد، عمرو عبد الله نصر سعد قابيل، محمد أحمد يوسف الدردير خضير، محمد شحاته على عثمان، محمد عبده محرز الحارثى، مؤمن ممدوح مرسى عبده مرسي، نانسى إبراهيم عباس سلامه عيسي، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية".

وكانت اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة في 8 نوفمبر 2023 التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة،والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.