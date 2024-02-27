الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أكاديمية الفنون ترشح محمد شومان لجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية

د. محمد شومان
د. محمد شومان

رشح مجلس إدارة أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، د.محمد شومان لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2023.

واستند الترشيح إلى أن د شومان رائد دراسات التحليل النقدي للخطاب الاعلامي في مصر والعميد المؤسس لكلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية، والأستاذ الزائر في عدد من الجامعات البريطانية والاسترالية، كما حصل الدكتور محمد شومان على جائزة التفوق في البحوث الاجتماعية عام 2017.

مؤلفات الدكتور محمد شومان

أصدر د.شومان اكثر من ثلاثين كتابا في  تحليل الخطاب والدراسات الكيفية في الاعلام والاعلام والرأي العام والإعلام والازمات وتاريخ الصحافه؛ من أبرزها:" من اللغويات إلى الوسائط المتعددة عن دار المعارف، مستقبل الإخوان فى مصر، القاهرة عن دار المعارف، خطاب الشارع.. تحولات الحياة والموت فى مصر عن كتاب الأخبار، الإعلام.. الهيمنة الناعمة وبدائل المواجهة عن كتاب الجمهورية، البحوث الكيفية في الدراسات الإعلامية عن دار اطلس للنشر والانتاج الاعلامي، الإعلام المصري من الثورة إلى الدولة عن دار اطلس للنشر والانتاج الإعلامي"، كما نشر عشرات الأبحاث في مجلات ودوريات عربية واجنبية محكمة، احدثها: “بحث عن إشكاليات نقل وتوطين صحافة الذكاء الإصطناعي في الدول النامية”، المؤتمر الأول لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي بدبي، ابريل 2021. 

الإشراف على الرسائل العلمية

اشرف د. محمد شومان علي 16 رسالة ماجستير ودكتوراة في اقسام الإعلام بكليات الأداب بجامعة المنيا، وجامعة عين شمس، وآداب الزقازيق، وكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكلية الآداب جامعة حلوان، وناقش حوالي 84 رسالة ما جستير ودكتوراة في جامعات مصر والوطن العربي.

ونشر د. شومان عشرات البحوث في دوريات عربية واجنبية علاوة علي مشاركته في عشرات الندوات والمؤتمرات الدولية كما يكتب د.شومان مقالات الراي في كثير من الصحف العربية ويساهم في الانشطة الثقافية والفنية المصرية والعربية،ويمارس الفن التشكيلي من باب الهواية حيث شارك في عديد من المعارض الفنية داخل وخارج مصر.

الدكتورة غادة جبارة جائزة النيل في العلوم الاجتماعية أكاديمية الفنون دراسات التحليل النقدي للخطاب الاعلامي جائزة التفوق في البحوث الاجتماعية

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