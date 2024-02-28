نشاط مكثف لدار الكتب والوثائق القومية خلال شهر مارس

تكثف دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، أنشطتها قبل حلول شهر رمضان خلال العشر أيام الأولى من شهر مارس.

تقيم الدار ندوة بعنوان "الأفكار المتطرفة والهدامة" يتحدث فيها د. محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية بالهيئة. وذلك في تمام الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٤ مارس ٢٠٢٤، ويليها حفل ختام البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة أقسام الوثائق والمكتبات بالجامعات المصرية حيث يقوم الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة بتسليمهم شهادات إتمام التدريب في تقليد سنوي تحرص عليه دار الكتب والوثائق القومية.

كما يقام حفل ختام البرنامج التدريبي للعاملين بالإدارة المركزية لدار الكتب بعنوان "قواعد الفهرسة المقروءة آليا" بنظام السيمفوني والتي انعقدت فعالياتها خلال الفترة من ٦-١٥ فبراير وحضرها عدد (٢٠) أخصائي مكتبات بدار الكتب. يلي الحفل ندوة ينظمها مركز تحقيق التراث بعنوان"دور اللغة العربية في التراث".

تقام الندوة في الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق 7 مارس 2024 بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق بكورنيش النيل.

ويتحدث في الندوة د.أحمد عفيفي، أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة، والدكتور عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب- جامعة طنطا. ويدير الندوة الأستاذ الدكتور أحمد لطفي رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وفي العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٤، تقام ندوة بعنوان "الصحة والسلامة المهنية" يتحدث فيها د.محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية بالهيئة. ويلي الندوة حفل توزيع شهادات تدريب مديري العموم في مجال كتابة التقارير، والتدريب على برامج الأندرويد وربطها بالحاسب الآلي. ويقوم بتسليم الشهادات الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية.