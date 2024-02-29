الجمعة 01 مارس 2024
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الثقافة

خالد البلتاجي يناقش ترجمة الأدب السلوفاكي والتشيكي بكلية الألسن

د.خالد البلتاجي
د.خالد البلتاجي

تعقد لجنة العلاقات الثقافية والخارجية بكلية الألسن جامعة عين شمس مناقشة ترجمة د.خالد البلتاجي للأدب الشعبي التشيكي والسلوفاكي وذلك في الساعة الـ11 ظهر الاثنين الموافق 4 مارس المقبل بقاعة الترجمة الفورية بالكلية ويناقشه د. عاصم عز الدين العماري والكاتبة الروائية منصورة عز الدين، والمترجم والأكاديمي د.حسانين فهمي حسين.

وخالد البلتاجي مترجم وأكاديمي يمارس ترجمة الاعمال الإبجاعية منذ اكثر 17 عامًا ترجم خلالها اكثر من 30 عملا أدبيا، بدأ بترجمة رواية الخلود لـ"ميلان كونديرا" التي صدرت في المركز القومي للترجمة، ترجم بعدها أعمال لكبار الأدباء التشيك والسلوفاك، منها "قوة المستضعفين" لفاتسلاف هافل الأديب والسياسي المعروف ومن التشيكية أيضًا ترجم مختارات من أعمال "فرانس كافكا" المعروفة كرواية المسخ وقصص أخرى.

ومن أبرز ما ترجم في إطار مشروع ترجماته  للأدب النسائي التشيكي والسلوفاكي رواية "ديتوكس" للأديبة التشيكية المعروفة سوزانا برابتسوفا، وأيضًا روايتها عام اللؤلؤ، ورواية كل هذا ملكي أنا للتشيكية بترا هولوفا، ورواية السفينة الخامسة للأديبة السلوفاكية مونيكا كومبانيكوفا والتي تحولت إلى عمل سينمائي.

لجنة العلاقات الثقافية والخارجية عاصم عز الدين العماري الروائية منصورة عز الدين الدكتور حسانين فهمي حسين الدكتور خالد البلتاجي

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