«الأعلى للثقافة» يستضيف برنامج تعزيز الهوية من مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني

يستضيف، اليوم، المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية (مجلس الشباب المصري) عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ويشهد البرنامج الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة سامية بيبرس مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والأمين العام لمجلس الشباب المصري ومن المجلس الأعلى للثقافة دكتورة متى الحديدي رئيس اللجنة الشبابية بالمجلس.

وتتركز الفاعلية المقامة بالاوبرا المصرية حول التعريف بالهوية المصرية الحقيقة ومواجهة التدخلات الصافية وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية.

واقامت أمس مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل التنموي فاعلية بمسرح مركز شباب روض الفرج، وعرض مسرحية "تقاطع الأحلام" والذي جاء ضمن مبادرة "عبر" إحدى مبادرات مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، والذي يأتي في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

وتناول العرض المسرحي قضية إدماج الفتيات في المجتمع وحقهن في ممارسة الرياضة والاشتراك في مراكز الشباب رغم رفض بعض الأسر ذلك ونظر الكثير من الأهالي لدخول البنات مراكز الشباب على أنه غير طبيعي ظنا منهم أن مركز الشباب للفتيان فقط وأن البنات لا يجب عليهن ممارسة الرياضة في الأندية ومراكز الشباب، ويدور العرض المسرحي عن فتاة شخصيتها قوية وواثقة في نفسها، نتيجة دعم أسرتها لها بأشكال مختلفة منها ممارسة الرياضة.

وصرحت أميرة مشهور منسق مشروع "سفير" برعاية مؤسسة "صناع الحياة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «عبر» تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين والأطفال والعمل على مساعدتهم للتعبير عن ذاتهم ومشاعرهم فضلا عن أهمية تقبلها.

وأوضحت منسق مشروع سفير، أنه في إطار الدور الذي تقوم به مبادرة «عبر» جرى تنظيم عرض مسرحي «تقاطع الأحلام»، يقدمه الأطفال من منطقة روض الفرج، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يتناول قضية المساواة بين الجنسين، والعنف القائم على الاختلاف في الجنس، وذلك في إطار توعية الأطفال بأهمية المساواة داخل المجتمعات.

ولفتت إلى أن العرض المسرحي يشهده مسرح مركز شباب روض الفرج، اليوم، احتفالا باختتام فعاليات مبادرة «عبر»، مضيفة: «مبادرة عبر تهدف إلى التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال الفن».