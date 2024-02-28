الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

متطوعو التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالمنوفية: ندعم الأسر الأولى بالرعاية

محمود متطوع بالتحالف
محمود متطوع بالتحالف

أكد محمود عادل، أحد متطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالمنوفية: إن مهمتنا هي التسهيل على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمات في القوافل الطبية بأنحاء المحافظة، وخصوصًا كبار السن، وذوى الهمم، تتم معاملتهم بشكل خاص وتقديم كل متطلباتهم في القوافل. 

 

وأضاف: فخور كونى أحد متطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالمنوفية، ذلك لأننى أخدم أهالينا بكل حب واهتمام من كل المعنيين في القافلة. 

 

وقال أشرف رضا اللحام، أحد متطوعي التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، إن القوافل بالقرى لا تعتمد فقط على تقديم الخدمات الطبية والأدوية المجانية وعمل أشعة وتحاليل ونظارات طبية، لكن أيضًا تقدم القوافل المواد الغذائية والبطاطين، وتدعم أى مواطن من الأسر الأولى بالرعاية. 

 

وتابع: القوافل تقدم توعية للمرأة فى كل شئونها الحياتية، إضافة إلى الخدمات الطبية الأساسية لخلق مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مؤكدًا أن التحالف أيضًا قام بإطلاق عدة مبادرات من شأنها تنمية الإنسان ودعم الأولى بالرعاية وذوى الهمم. 

 

وعلي صعيد آخر، كانت قد أعلنت جمعية الأورمان التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن أنها بدأت فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 ، ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول الشهر الكريم بوقت كافٍ على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة المنوفية.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائمًا على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.
 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: استعدادًا لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، لتوفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان.  

 

 

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