مسؤول التحالف الوطني للعمل الأهلي بالمنوفية: نقدم خدماتنا للجميع

قالت الدكتورة سحر إبراهيم سميح أخصائية التحاليل الطبية ومسؤول القوافل التابعة لمؤسسة راعي مصر تحت إشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه يتم عمل قوافل يومية بقرى ونجوع محافظة المنوفية، يكون فيها الكشف مجاني على المواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وعمل النظارات الطبية، لافتة إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية المتاحة، ويكون في خدمة المواطنين مجموعة كبيرة من المتطوعين لتسهيل الإجراءات البسيطة على المواطن المستفيد من القافلة.

وأوضحت أن الإجمالي بقافلة أمس والتي أقيمت بقرية الكتامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية أكثر من 279 مستفيدا من المواطنين في القرية والتي بدأت من الساعة الثامنة صباحا حتى آخر اليوم وتستكمل المؤسسة برعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي قوافلها اليوم بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وأضافت مسؤلة القوافل الطبية، أن الخدمات الطبية تقدم ليس فقط للأسر الأولى بالرعاية ولكن لكل من يحتاج لها أو يتقدم لطلبها وتسجيل اسمه ضمن مستفيدين القافلة، وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين في جميع أنحاء قرى ونجوع محافظة المنوفية.