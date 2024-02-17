"أسمهان.. أميرة الحب والأحزاب".. كتاب جديد لماهر زهدي عن بيت الحكمة

صدر حديثا عن بيت الحكمة بالعربي، كتاب "اسمهان.. أميرة الحب والأحزان" للكاتب ماهر زهدي؛ ومن المقرر المشاركة ضمن إصدارات بيت الحكمة بالعربي في معرض العراق الدولي للكتاب؛ وذلك حتي 24 فبراير الجاري.

من اجواء كتاب “اسمهان.. اميرة الحب والأحزان”

ومن أجواء الكتاب: "نحن أمام كاتب غير تقليدي يكتب عن نجمة غير تقليدية. يرسم ماهر زهدي حياة أسمهان -أميرة الحب والأحزان ذات الحياة الملغزة- بطريقة درامية مثيرة للفضول والتأمل".

إن ذلك الشكل الفني الذي اختاره زهدي ليكون تعبيرا عن المضمون "الدرامي" لرحلة حياة أسمهان، وهو شكل مزيج بين النزعة التسجيلية والخيال، وبين الرواية والسينما، مما يجعل القارئ يستحضر الأحداث ليراها أمامه في مشاهد سينمائية من الطراز الأول، وحين يصل إلى النهاية سيجد نفسه مضطربا بالطبع، فأسمهان التي استقرت لدينا في صورة ذهنية معينة، ليست تلك التي أرخت لها هذه الأوراق.إننا أمام سيرة أميرة عشقت الفن.. أميرة الحب والأحزان"

يذكر أن، صدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين في شهر يناير 2024، كتاب "فيلسوف الضحك والبكاء"، للكاتب ماهر زهدي، ليكون الكتاب التعاون الثاني بين ريشة وزهدي، بعد تعاونهما الأول في كتاب "التمر حنة.. نعيمة عاكف".

“فيلسوف الضحك والبكاء” كتاب لماهر زهدي

يتكون كتاب" فيلسوف الضحك والبكاء"، من ستة أبواب، كل باب يحتوي على خمسة فصول، تحمل أغلبها أعمال نجيب الريحاني المسرحية أو السينمائية، ويواصل زهدي من خلالها رحلته مع السيرة الدرامية لمن ساهموا في صنع البهجة في حياتنا، ليقدم من خلاله رحلة عملاق الكوميديا والتراجيديا نجيب الريحاني، منذ مولده حتى رحيله، وهو ما يميز هذا الكتاب عن كل الكتب التي سبق وصدرت عن نجيب الريحاني، خاصة أن مذكراته التي صدرت في أكثر من طبعة، تتوقف عند العام 1937، أي قبل رحيل الريحاني بما يقرب من 12 عاما، وهي المرحلة التي توهج فيها نجيب الريحاني كممثل، وأصبح الاسم الأول في عالم الكوميديا المصرية والعربية، وقدم خلالها رصيده المسرحي الأهم، فضلا عن كل رصيده السينمائي، وهو مالم يؤرخ في أي من الكتب السابقة التي صدرت عن الريحاني.