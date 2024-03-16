السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: حريق استديو الأهرام يبعد عن المبانى التاريخية.. ولجنة لحصر الخسائر

وزيرة الثقافة خلال
وزيرة الثقافة خلال تفقد حريق ستوديو الأهرام

توجَّهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق  استديو الأهرام، في حي العمرانية؛ للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة العاملين بالاستديو، كما تفقَّدت مباني استديو الأهرام والبلاتوهات المُلحقة به.

وأوضحت الكيلاني أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وزيرة الثقافة في استوديو الاهرام

وأكدت وزيرة الثقافة أن ديكورات "الحارة" التي شبَّت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستديو الأهرام، الذي لم يصبه الأذى.

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

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"خسائر فادحة وكومة تراب".. كواليس 5 ساعات فى تبريد حريق ستوديو الأهرام

ووجهت وزيرة الثقافة بتشكيل لجنة متخصصة- بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

حضر التفقد الدكتور خالد عبدالجليل، العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، والمهندس محمد أبوسعدة، العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.

وزيرة الثقافة في استوديو الاهرام
وزيرة الثقافة ستوديو الاهرام العمرانية الحارة الشعبية نيفين الكيلاني

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