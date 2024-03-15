الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأحد.. ساحة أبوالحجاج بالأقصر تستقبل "ليالى رمضان"

ليالي رمضان
ليالي رمضان

تستعد ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لاستقبال فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 7 حتى 16 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تتضمن الفعاليات يومي 7 و8 رمضان عروضا فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، ويشهد يوما 9 و10 رمضان عروضا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، إلى جانب عرض فني لفرقة آفاق للتخت الشرقي.

وفي يومي 11 و12 رمضان تقام عروض لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، بينما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عروضها يومي 13 و14 رمضان، فيما تقدم فرقة أسيوط عروضها يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

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كما تشهد الساحة عروضا فنية متنوعة تقدمها كل من فرقة الأقصر للموسيقى العربية، والآلات الشعبية، والإنشاد الديني بالإضافة إلى الأقصر للفنون الشعبية.

وتتواصل المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بتقديم باقة من الأمسيات الشعرية، وعروض مسرح عرائس للأطفال، وورش حكي وألعاب شعبية، ومعرض للكتاب من إصدارات هيئة قصور الثقافة، إلى جانب الورش الفنية والحرفية المقامة بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

وتنظم هيئة قصور الثقافة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

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وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية.

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