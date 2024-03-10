الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"رمضانيات".. نشاط حافل لدار الكتب والوثائق في الشهر الكريم

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

في إطار أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بعدد كبير من الأنشطة المتنوعة على مدار الشهر الكريم.

 ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة عددا من الورش الفنية ودورات تحفيظ القرآن وقواعد التجويد والتلاوة اليومية في حضانة دار الكتب. 

كما ينظم المركز مسابقته الرمضانية السنوية بعنوان "كل يوم سؤال" من خلال صفحة المركز على موقع "فيسبوك" حيث تكون المشاركة متاحة لأطفال الأقاليم في الدلتا والصعيد. 

الأربعاء.. "حب الوطن" فى ملتقى دار الكتب لأدب الطفل

وتنظم الإدارة المركزية لدار الكتب أمسية رمضانية بعنوان "رمضانيات" وذلك يوم ٧ رمضان في تمام التاسعة مساء في قاعة الموسيقى بمقر دار الكتب بكورنيش النيل. 

وتنظم المكتبات الفرعية التابعة لدار الكتب في مختلف مناطق القاهرة الكبرى عددا من الأنشطة اليومية ما بين ندوات دينية، ندوات توعية صحية، مسابقات دينية، ورش حكى للأطفال، وأنشطة رسم وتلوين.

txt

شعبان يوسف لـ"الشاهد": مسئولو دار الكتب مهتمين حاليًا بترميم الأرشيف وليس تجميعه

وتقيم دار الكتب بباب الخلق ثلاث أمسيات رمضانية حيث تقام أمسية غنائية في التاسعة من مساء الخميس ١٠ رمضان، أمسية إنشاد ديني في التاسعة من مساء الخميس الموافق ١٧ رمضان. وتقام أمسية أدبية وشعرية في التاسعة من مساء الخميس الموافق ٢٤ رمضان.

ومن المقرر أن تشارك دار الكتب والوثائق بفاعليات في معرض فيصل الرمضاني للكتاب بندوتين كالتالي: 

ندوة ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر تحت عنوان "النضال الوطني في تاريخ مصر المعاصر" بمناسبة النصر العظيم يوم العاشر من رمضان.
وندوة من تنظيم مركز تحقيق التراث بعنوان "رمضان في تراثنا المخطوط".

كما تم مخاطبة المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة للمشاركة بفاعليات موسمه الثقافي بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بندوتين: 
ندوة ينظمها مركز التنمية البشرية بالهيئة بعنوان "الصوم والتنمية البشرية".
وندوة ينظمها مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم بعنوان "كتابك أمانة".

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت مركز توثيق وبحوث أدب الطفل دار الكتب

مواد متعلقة

"قصور الثقافة" تكرم 16 شخصية نسائية لدورهن البارز فى المجتمع

قصور الثقافة: الجانب التوعوى يمثل أحد أهم مسارات التنمية واعتزازنا كبير بأبناء المحافظات الحدودية

إحداها من الرجل الأعمى لابن زياد.. كيف وظف يسري الجندي النبوءة في أعماله؟

سيرة ومسيرة صبرى موسى فى ضيافة منتدى ثقافة وإبداع..اليوم

"ذاكرة صفراء" و"بدون إعادة".. 4 عروض جديدة لنوادي المسرح الإقليمي

موت كل أبنائه فور ولادتهم جعل منه متصوفًا كبيرًا.. يسرى الجندى يحكى عن عبدالله النديم

"ابن عربي".. دليل يسري الجندي لعالم التصوف

خالد إسماعيل عن روايته "أبوالقمصان": قراءة فى الموروث الفكرى والثقافى للجنوب

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات