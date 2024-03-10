"رمضانيات".. نشاط حافل لدار الكتب والوثائق في الشهر الكريم

في إطار أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بعدد كبير من الأنشطة المتنوعة على مدار الشهر الكريم.

ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة عددا من الورش الفنية ودورات تحفيظ القرآن وقواعد التجويد والتلاوة اليومية في حضانة دار الكتب.

كما ينظم المركز مسابقته الرمضانية السنوية بعنوان "كل يوم سؤال" من خلال صفحة المركز على موقع "فيسبوك" حيث تكون المشاركة متاحة لأطفال الأقاليم في الدلتا والصعيد.

وتنظم الإدارة المركزية لدار الكتب أمسية رمضانية بعنوان "رمضانيات" وذلك يوم ٧ رمضان في تمام التاسعة مساء في قاعة الموسيقى بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وتنظم المكتبات الفرعية التابعة لدار الكتب في مختلف مناطق القاهرة الكبرى عددا من الأنشطة اليومية ما بين ندوات دينية، ندوات توعية صحية، مسابقات دينية، ورش حكى للأطفال، وأنشطة رسم وتلوين.

وتقيم دار الكتب بباب الخلق ثلاث أمسيات رمضانية حيث تقام أمسية غنائية في التاسعة من مساء الخميس ١٠ رمضان، أمسية إنشاد ديني في التاسعة من مساء الخميس الموافق ١٧ رمضان. وتقام أمسية أدبية وشعرية في التاسعة من مساء الخميس الموافق ٢٤ رمضان.

ومن المقرر أن تشارك دار الكتب والوثائق بفاعليات في معرض فيصل الرمضاني للكتاب بندوتين كالتالي:

ندوة ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر تحت عنوان "النضال الوطني في تاريخ مصر المعاصر" بمناسبة النصر العظيم يوم العاشر من رمضان.

وندوة من تنظيم مركز تحقيق التراث بعنوان "رمضان في تراثنا المخطوط".

كما تم مخاطبة المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة للمشاركة بفاعليات موسمه الثقافي بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بندوتين:

ندوة ينظمها مركز التنمية البشرية بالهيئة بعنوان "الصوم والتنمية البشرية".

وندوة ينظمها مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم بعنوان "كتابك أمانة".