السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

موت كل أبناؤه فور ولادتهم جعل منه متصوفا كبيرا.. يسري الجندي يحكي عن عبدالله النديم

يسري الجندي
يسري الجندي

تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير يسري الجندي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022.

أول من قدم عبدالله النديم

يحكي يسري الجندي في حوار أجرته معه الدستور قبل وفاته عن أعماله التي تناول فيها التصوف، فكان أول من قدم عبدالله النديم، يقول:" وقتها هاتفنى عزت العلايلى وهو مندهش، وقال لى إنه لم يكن مدركًا فى البداية لما يحمله مسلسل عبدالله النديم من حقائق، وكانت كلها إرهاصات لحالة وجدانية شملت «النديم» نفسه فى حينها.

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ويحكي الجندي عن عبدالله النديم فيقول:" كان أحد المتصوفة فى الحقيقة، لكنه لم يدخل إلى مضمار التصوف، وإن كان خطيبًا للثورة.. هذه الحقيقة كتبتها، فأصبح «النديم» متصوفًا موجودًا فى رحلة هروبه، التى احتضنه فيها الشعب ٩ سنوات كاملة، ولم يستطع الاحتلال الإنجليزى، ولا السلطة المحلية أن يصلا إليه إلى أن وشى به أحدهم.

هذا الرجل حين كتبت المسلسل عنه وجدت أنه ملىء بـ«طاقة صوفية» كبيرة جدًا، جعلت منه متصوفًا كبيرًا، بعد كل ما تعرض له من أحداث.. كان لفقدان المرأة التى يحبها ثم فقدان ابنته تأثير كبير فى توجهه، وكان أولاده يموتون فور ولادتهم، وحين أنجب فتاة من المرأة التى أحبها ماتت فى غيابه. عانى كثيرًا بسبب هذا الأمر، هى معاناة وجدانية كبرى، وكان يترجمها عقليًا، لكننى ترجمتها بشكل شاعرى فى إحساس صوفى، والشيخ القصبى المسئول عن حمايته وحماية أفكاره كان يغذى فكره بروح المتصوفة.

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رابعة العدوية والسيرة الهلالية

وعن باقي أعماله الصوفية يحكي يسري الجندي:" فى «رابعة العدوية» و«الهلالية»، وظفت الصوفية برؤية مختلفة، وأيضًا فى مسلسل «التوأم» من بطولة الفنانة ليلى علوى، فقد خلقت شخصيتين إحداهما مادية، والأخرى روحانية، بما يمثل الواقع الصوفى الجميل.. والولى فى نظرى هو المتصوف الحقيقى كما قلت، أما فيما عداه فهم «دجالون»، ولدينا الكثير منهم. فى «النديم» قلت إن العناية الإلهية وفرت له الملاذ الآمن بين الناس طوال ٩ سنوات، وتدخل الشيخ القصبى كان تمهيدًا لتلك النبوءة حين قال له: «من حموك ستحميهم أنت أيضًا يا عبدالله».. قالها على أساس تصوفى روحانى، وبالفعل تحققت النبوءة ولم يشِ «ابن النديم» عمن حموه سابقًا.

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