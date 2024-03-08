"الشيخ زايد وشجر الدر".. شخصيات كان يتمنى يسري الجندي تجسيدها على الشاشة

تحل غدا ذكرى الرحيل الثانية للكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي، والذي رحل عن عالمنا في 9 مارس من عام 2022 بعد صراع مع المرض.

ويسري الجندي ا قدم للمسرح العديد من الشخصيات العامة والتاريخية، ومنها علي الزيبق وأبو زيد الهلالي بطل ملحمة السيرة الهلالية وغيرها الكثير، وكان ينوي التأريخ لعدد من الشخصيات مسرحيا، ومنها شخصيات تاريخية ومنها المعاصرة.

الشيخ زايد

من ضمن مشروعات يسري الجندي التي لم تكتمل، كان التأريخ لحياة أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي السيرة التي ذكرها الجندي في حواره مع "الدستور".

وقال إنه يتمنى تقديمها في عمل مسرحي نظرا لما يتمتع به الشيخ زايد من حب كبير من جانب المصريين، ولمحبته الواضحة لمصر والتي أورثها لأبنائه وغيرها.

شجر الدر

من بين المشروعات المؤجلة والتي كان ينوي يسري الجندي تقديمها في عمل درامي هي الشخصية التاريخية "شجر الدر"، والتي صرح يسري الجندي أنه بالفعل ينوي كتابة عمل عنها، لدرجة انه ظل يبحث عن منتج للمسلسل.