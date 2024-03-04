الإثنين 04 مارس 2024
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الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها المجرى لبحث التعاون وتبادل الخبرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، الدكتور يانوش تشاك، وزير الثقافة والابتكار المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التراث والابتكار، وإقامة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

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ورحبت وزيرة الثقافة بنظيرها المجري، وثمنت حرصه على تعزيز أطر التعاون الثقافي وتبادل التجارب، خاصةً في مجال حماية وحفظ وتوثيق التراث، مؤكدةً على أهمية الوعي بقيمة التراث في صون هوية المجتمعات، معربةً عن تطلعاتها لتفعيل المزيد من برامج التعاون الثقافي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شرحًا لآليات عمل الوزارة في تقديم الخدمة الثقافية لمختلف الشرائح المجتمعية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصةً في المناطق النائية والحدودية، لتحقيق العدالة الثقافية.

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من جانبه، أعرب وزير الثقافة والابتكار المجري عن سعادته بزيارة مصر، مثمنًا حفاوة الاستقبال، وأوضح أهمية دعم التعاون الثقافي والفني مع مصر في مختلف المجالات الإبداعية والابتكارية، معربًا أيضًا عن تطلعاته لخلق حالة من الحراك الثقافي بين البلدين، مستفيدًا من المخزون الثقافي الهائل والمتميز لمصر.

كما قدم وزير الثقافة المجري شرحًا لتجربة بلاده في تقديم الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية، مؤكدًا على اهتمام بلاده بهذا المجال.

جانب من اللقاء
وزيرة الثقافة يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري الدكتورة نيفين الكيلاني الخدمة الثقافية

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