"المشروعات القومية ورؤية مصر 2030" في ندوة لقصور الثقافة بجامعة سوهاج

عقد قصر ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "المشروعات القومية ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030" بمقر جامعة سوهاج، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

واستهل الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، حديثه موضحا دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف “حسانين” أن حجم المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها حاليا، يفوق ما تم إنجازه في 30 عاما، حيث أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال ال10 سنوات الأخيرة استطاعت أن تعيد تشكيل خارطة مصر التنموية من خلال توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، من أهمها مشروع محور تنمية قناة السويس الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي لوجيستي عالمي، ومشروع المثلث الذهبي السكني - التجاري الخاص بتنمية منطقة المجتمع بوجه عام ومنطقة الصعيد بوجه خاص.

وأشار "حسانين" إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وذلك من خلال المبادرات والبرامج التنموية لزيادة الوعي المعرفي والثقافي والتعليمي لتأهيل الشباب من خلال استخدام أحدث النظم الإدارية الحديثة والعلوم التكنولوجية.

من ناحيتها، قدمت الدكتورة أسماء قدري، أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم الكيمياء، رؤية حول مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر واحدا من أهم وأضخم المشروعات القومية في مصر، وذلك نتيجة لاستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة واحتوائه على ثلاثه أضعاف الطاقة الناتجة من نفس الكمية من الوقود الأحفوري، علاوة على دوره في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت “قدري” أن مصر تلعب دورا استراتيجيا فى المنطقة من خلال تصدرها إنتاج هذا النوع من الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ أكثر من 11 مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحجم استثمارات يصل إلى 20 مليار دولار، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة اقتصاديا بحلول عام 2026.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوضيح ما تم إنجازه من مشروعات بمحافظة سوهاج في المجالات كافة.

واختتم اللقاء الذي أقيم ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، بكلمة للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، توجه خلالها بالشكر لهيئة قصور الثقافة لتعاونها لإقامة مثل هذه اللقاءات التثقيفية، للتعريف بجهود الدولة المصرية المبذولة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري.

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