بحضور المستشار الثقافى لسفارة فلسطين.. قصور الثقافة تشارك بالملتقى السابع للتراث بحلوان

شارك الكاتب ناجى الناجى، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، ضمن فعاليات "الملتقى السابع للتراث" الذي تنظمه كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، حتى ٧ مارس الحالي، والذى شاركت فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمعرض فني للحرف التراثية.

المعرض تضمن نتائج الورش الحرفية والتراثية لقصور الثقافة

اشتمل المعرض على مجموعة متميزة من الأعمال نتاج الورش الحرفية والتراثية لعدد من الإدارات التابعة لهيئة قصور الثقافة من أبرزها لوحات فنية بتقنية الكولاج عن فلسطين "الدولة المضيفة"، إلى جانب عدد من المشغولات اليدوية المصنوعة من الجلد الطبيعي، والصدف والحلي ضمن نشاط الإدارة العامة للشباب والعمال، بالإضافة إلى عدد من المنسوجات المطرزة المستوحاة من التراث السيناوي والأشغال المصنوعة من الخوص وخيوط التلي ضمن نشاط الإدارة العامة لثقافة المرأة.

مشغولات يديوية وخزف وخيامية لإدارة أطلس المأثورات الشعبية

كما قدمت الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية باقة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة من النحاس، والخشب والزجاج والحصير، بينما شاركت القصور المتخصصة بمشغولات من الخزف والفخار والخيامية والكليم.

درع كلية الفنون التطبيقية لقصور الثقافة

واختتم اليوم بتقديم عميد الكلية د. ميسون قطب، "درع الكلية" للهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة الفعالة بالملتقى، وشهد فعاليات الافتتاح كل من ومستشار دولة فلسطين "ضيف شرف الملتقى"، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

المشترك في التراث غير المادي بين مصر وفلسطين.. ندوة ضمن فعاليات الملتقى

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي ندوة بعنوان "المشترك في التراث غير المادي بين مصر وفلسطين" يتناول خلالها د. سامح شوقي- باحث أطلس المأثورات الشعبية، تجليات الموروث الشعبي في الحرف اليدوية.

يذكر أن تمتلك الدولة المصرية استراتيجية وطنية للصون وحماية التراث الثقافى غير المادى، فقد نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو.