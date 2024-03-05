الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بحضور المستشار الثقافى لسفارة فلسطين.. قصور الثقافة تشارك بالملتقى السابع للتراث بحلوان

ناجي الناجي
ناجي الناجي

شارك الكاتب ناجى الناجى، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، ضمن فعاليات "الملتقى السابع للتراث" الذي تنظمه كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، حتى ٧ مارس الحالي، والذى شاركت فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمعرض فني للحرف التراثية.

 

المعرض تضمن نتائج الورش الحرفية والتراثية لقصور الثقافة

اشتمل المعرض على مجموعة متميزة من الأعمال نتاج الورش الحرفية والتراثية لعدد من الإدارات التابعة لهيئة قصور الثقافة من أبرزها لوحات فنية بتقنية الكولاج عن فلسطين "الدولة المضيفة"، إلى جانب عدد من المشغولات اليدوية المصنوعة من الجلد الطبيعي، والصدف والحلي ضمن نشاط الإدارة العامة للشباب والعمال، بالإضافة إلى عدد من المنسوجات المطرزة المستوحاة من التراث السيناوي والأشغال المصنوعة من الخوص وخيوط التلي ضمن نشاط الإدارة العامة لثقافة المرأة.

 

مشغولات يديوية وخزف وخيامية لإدارة أطلس المأثورات الشعبية

كما قدمت الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية باقة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة من النحاس، والخشب والزجاج والحصير، بينما شاركت القصور المتخصصة بمشغولات من الخزف والفخار والخيامية  والكليم.

 

درع كلية الفنون التطبيقية لقصور الثقافة

واختتم اليوم بتقديم عميد الكلية د. ميسون قطب، "درع الكلية" للهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة الفعالة بالملتقى، وشهد فعاليات الافتتاح كل من ومستشار دولة فلسطين "ضيف شرف الملتقى"، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث. 

 

المشترك في التراث غير المادي بين مصر وفلسطين.. ندوة ضمن فعاليات الملتقى

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي ندوة بعنوان "المشترك في التراث غير المادي بين مصر وفلسطين" يتناول خلالها د. سامح شوقي- باحث أطلس المأثورات الشعبية، تجليات الموروث الشعبي في الحرف اليدوية.

يذكر أن تمتلك الدولة المصرية استراتيجية وطنية للصون وحماية التراث الثقافى غير المادى، فقد نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو.

الكاتب ناجى الناجى المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة الملتقى السابع للتراث كلية الفنون التطبيقية الهيئة العامة لقصور الثقاف جامعة حلوان

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟