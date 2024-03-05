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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تقيم احتفالية تكريم الأم المثالية وتكرم عددا من الأمهات.. السبت

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تقام احتفالية تكريم الأم المثالية والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة يوم السبت 9 مارس الساعة السابعة مساءً.

يتم تكريم عدد من الشخصيات النسائية منهم فى مجال الاعلام الاعلامية سناء منصور، الاعلامية دعاء عامر،  وفى المجال الفنى الفنانة مديحة حمدى، الفنانة التشكيلية أ.د. علية عبد الهادى.

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ومن الشخصيات العامة د. ايمان كريم  رئيس المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصرى، شيماء نعيم مدير عام الاداراة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة، أ.د. أميرة سمير تاوضروس أستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومدير للمركز الديموجرافى بالقاهرة، والمدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.

أما المجال العلمى يتم تكريم  أ. د. هبة استاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، أ. د. متال عمر استاذ ورئيس وحدة الطب النفسى بمركز رعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، أ.د. هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أ. د. سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة غين شمس.

وفى المجال الرياضى أية أيمن عباس سباحة، وفى مجال مؤسسات المجتمع المدنى الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهبئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعيةوعصو المجلس القومى لحقوق الانسان والمرأة، مارجريت صاروفيم، أ.د. نهلة الصعيدى مستشار شيخ الازهر لشئون الوافدين، فى مجال التميز.

احتفالية تكريم الأم المثالية قصور الثقافة مسرح السامر تكريم عدد من الشخصيات النسائية الإعلامية سناء منصور لاعلامية دعاء عامر

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