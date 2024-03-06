الأربعاء 06 مارس 2024
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الثقافة

بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي.. "العادلون" يختتم آخر لياليه على مسرح الطليعة

من الفعالية
من الفعالية

لليوم الخامس والأخير، استكمل العرض المسرحي "العادلون" للمخرج محمد فاضل القباني، تقديم عروضه على مسرح الطليعة بوسط البلد، حيث شهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع العرض في ليلته الأخيرة لافتة كامل العدد.

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وشهد أخر ليالي "العادلون" حضور عدد من النجوم والشخصيات الفنية، من بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان القدير يوسف إسماعيل، الفنان عزوز عادل، والكاتب الصحفي الكبير نبيل عمر مدير تحرير جريدة الأهرام، الفنان أنس الديب، الفنان أحمد الأباصيري، الفنان محمد أبو يوسف، المخرج الصحفي الفنان أحمد اسماعيل، الكاستنج ديركتور أحمد إسماعيل وأحمد فرغلي، الفنان محمود الزيات، الفنان مصطفى موسى، الفنان محمد الكوتي، الفنان محمد الغمري، الإعلامي خالد حمزاوي، الفنانة نشوى حسن، الفنان محمد عبد الوهاب، الفنان غانم المصري، المخرجة المسرحية حورية الدقاق، الناقد الفني خالد إبراهيم، القاص والكاتب رامي سعيد، الروائي الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، الفنانة هنا خليل، المخرج علي عثمان، وعدد من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

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والعرض المسرحي "العادلون" إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحيًا الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، مدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.. تمثيل: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

من الفعالية
من الفعالية
من الفعالية
من الفعالية
العادلون العرض المسرحي العادلون مسرح الطليعة أشرف زكي وسط البلد قصور الثقافة ألبير كامو

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