الخميس.. مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة ندوة لمناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" للكاتبة الدكتورة هالة عفت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، في السادسة من مساء يوم الخميس 7 مارس الجارى بمكتبة مصر الجديدة.

تناقش الكتاب الإعلامية والكاتبة الصحفية "هبة عبد العزيز" الباحثة في شئون المرأة وقضايا المجتمع، وقد عرض الكتاب ضمن معروضات معرض مسقط فى نسخته الـ٢٨ التى أقيمت فى الفترة من ٢١ فبراير الماضى حتى ٢ مارس الجاري.

والكتاب يتناول أعمق العلاقات فى حياتنا وهى علاقتنا بأهلنا المقربين داخل البيت الواحد، وتوضيح وفهم ديناميكية هذه العلاقات، وكيفية التعامل مع مختلف المشاكل التى من الممكن أن نمر بها، وأهم الطرق لعلاجها، وذلك من خلال معالجة كل موضوع على حدة بشكل سهل وأسلوب حوارى جذاب، حتى نستطيع الوصول لمفتاح السعادة ومصطلح البيت السعيد.

ويعد كتاب "أنا وأنت وعائلتك" هو الإصدار الثانى للكاتبة الدكتورة هالة عفت، بعد كتابها الأول "أنا وأنت ودماغك" والذي يٌعد من أكثر الكتب مبيعا في معرض القاهرة الدولى للكتاب في عام ٢٠٢٠، وكلاهما إصدارات عن دار نشر سما.

يشار إلى أن الدكتورة ھالة عفت هى معالج نفسى حاصلة على الدكتوراة المھنیة فى الصحة النفسیة معتمدة من جامعة نیویورك الدولیة عام 2018، كما حصلت على لیسانس كلیة الألسن جامعة عین شمس قسم اللغة الإنجلیزیة، ودبلومة علیا فى الدراسات الإسلامية من المعھد العالي للدرسات الإسلامية بالقاھرة.

IMG-20240304-WA0080