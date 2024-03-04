الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. خالد منصور ونادر الشرقاوي في ضيافة "النيل الثقافية"

اغلفة الكتابين
اغلفة الكتابين

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية الكاتب والباحث خالد منصور حول كتابه "من الخوف إلى الحرية"، والكاتب نادر الشرقاوي حول روايته "إدريس هارلم"، وذلك يوم الاربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً.

أيمن حويرة ونهى عودة يُناقشان أعمالهما على شاشة "النيل الثقافية"

كتاب: من الخوف إلى الحرية، رحلة امرأة مصرية من الصعيد إلى ما وراء المحيط كتاب سيرة ذاتية روتها عفاف محفوظ وحررها خالد منصور.


يروي الكتاب سيرة المحللة النفسية والمثقفة المصرية النسوية عفاف محفوظ منذ مولدها في المنيا في صعيد مصر على مشارف الحرب العالمية الثانية حتى تقاعدها في العقد الثاني من هذا القرن في فلوريدا جنوب الولايات المتحدة.

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وعن الكتاب قالت الأستاذة الدكتورة هدى الصدّة: "تصحبنا عفاف محفوظ في رحلتها نحو التحرر من الخوف، فنتعرف على لحظات فاصلة في حياتها وفي تاريخ العالم مروية من خلال عيون امرأة ذكية ومرهفة الحس، عانت من التمييز إما بسبب كونها فتاة في مجتمع ذكوري أو لكونها مسلمة وعربية في مجتمع عنصري، ولكنها تنجح في العبور إلى بر الأمان.


خالد منصور كاتب صحفي وروائي مصري، درس الهندسة في جامعة المنصورة، وعمل كمهندس في القاهرة والبحرين، لعامين، إلا أنه اتجه نحو الصحافة في 1990، وعمل محررًا ومراسلًا عشر سنوات في وكالتي: رويترز وأنباء الشرق الأوسط، في مصر وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. وانتقل للعمل في منظمة الأمم المتحدة في نهاية عام 1999، حيث قضى أكثر من 13 عامًا، تنقل فيها بين عدة دول في آسيا وإفريقيا، حتى صار رئيسًا لقسم الإعلام في منظمة اليونيسيف، في مقرها الرئيسي في نيويورك. استقال من العمل بالأمم المتحدة، ومنذ 2015 صار كاتبًا وباحثًا مستقلًا.


صدر لخالد منصور مجموعة قصصية "أشجار على حافة الصحراء" 2004، ورواية "حقل ألغام" 2021، وكتب "خلف الستار: وجه آخر لأفغانستان" 2010، "من طالبان إلى طالبان: مشاهدات عامل إغاثة في أفغانستان" 2022، وتحرير كتابي "تشريح الهزيمة: حرب يونيو 1967 بعد خمسين عامًا" 2017، و"طريق وعر: نشأة وتطور وتحديات نضال حقوق الإنسان في العالم العربي" 2019. وله العديد من الأوراق والمقالات المنشورة بالعربية والإنجليزية.

رواية "إدريس هارلم"- الكاتب نادر الشرقاوي
:أحدثت الرواية جدلا كبيرا بسبب التركيبة النفسية المعقدة جدا لبطلها، المصري صاحب الأصول الأفريقية، خاصة عندما قطع رحلة طويلة الى الولايات المتحدة فى وقت كانت منظمات الحقوق المدنية هناك تعمل بأقصى طاقتها للتخلص من شبح العنصرية البغيضة التى فرضها الأمريكيون البيض على السود.


أراد القدر أن يلعب لعبته ويصعد بإدريس الى القمة حتى حقق الحلم الذي لم يحققه أحد من قبله بعد أن امتطى بانتهازية ونفعية ظهر كل شخص مر به فى رحلته. وما بين القاهرة ونيويورك وعابدين وهارلم دارت أحداث عاصفة ودراما مثيرة نسجها الكاتب ببراعة لتكتب فصلا غير مسبوق فى تاريخ الانسانية وينتهى الحال بالولد الأسمر بأن يصبح أول مصري من أصول افريقية يفوز بمقعد الكونجرس.


الكاتب نادر الشرقاوي من مواليد مدينة الاسكندرية، جاء من عالم السياسة إلى عالم الرواية ليجعل الشخصية المصرية طرفا فى أهم الأحداث التاريخية العالمية. شغل الشرقاوي سابقا منصب الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وانضم الى المجلس المصري للشئون الخارجية.


نُشر له العديد من المقالات فى مجال السياسة والتنوير الفكرى والثقافى، وتعتبر إدريس هارلم هي ثاني أعماله بعد روايته الأولى “العملية ديتوكس” التى نشرت عام 2021.

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طقوس الإبداع خالد منصور من الخوف إلى الحرية نادر الشرقاوي عفاف محفوظ

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