الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدًا.. ندوة حول دراما رمضان بين الواقع والمأمول بسينما الهناجر

سينما الهناجر
سينما الهناجر

يقيم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، ندوة حول "دراما رمضان..الواقع والمأمول" بسينما الهناجر بالأوبرا، غدًا السبت في تمام السادسة مساء، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

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وتناقش الندوة دراما رمضان، مع قرب حلول الشهر الكريم، وما تتناوله الدراما من موضوعات، وكيفية التناول، وما يأمله الكتاب والجمهور من دراما رمضان المقبلة، وإلى أي مدى تعبر الدراما عن مشكلات الواقع المعيش، ودعاوى بعض الصناع أن ما يقدمونه هو ما يريده الجمهور.

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يشارك في الندوة السيناريست محمد السيد عيد، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ويدير اللقاء الدكتور أحمد الباسوسي.

كما يقيم نادي القصة، غدًا السبت، في مقره بشارع مجلس الأمة في السادسة مساء ندوة لمناقشة كتاب "راهب الكلمة" للكاتب عصام جاد، ويناقش الكتاب الصحفي حسام الضمراني، والصحفي محمد عبد الرحمن.

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نادي القصة سينما الهناجر الأوبرا صندوق التنمية الثقافية محمد السيد عيد

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