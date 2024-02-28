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محمد الباز

الثقافة

احتفالية بالشاعرين جمال القصاص وعبده المصرى فى بيت الشعر العربى

بيت الشعر العربي
بيت الشعر العربي

يحتضن بيت الشعر العربي ــ مركز إبداع بيت الست وسيلة ــ احتفالية بالشاعرين، جمال القصاص وعبده المصري، والفائزين بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، فرع الشعر، خلال دورته المنصرمة.

تفاصيل احتفالية بيت الشاعر العربى

 

ففي السابعة من مساء الأحد المقبل 3 مارس، يستضيف بيت الشعر العربي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، الشاعرين، جمال القصاص، وعبده المصري، في الاحتفالية التي تقام احتفاءً بفوز الشاعرين، بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

فاز الشاعر جمال القصاص علي جائزة المعرض عن ديوانه باللغة الفصحى "كانت هنا موسيقى"، والصادر عن دار بدائل للنشر، بينما فاز الشاعر عبده المصري، علي جائزة المعرض عن ديوانه بالعامية "الحياة مكانتش أحلى".

ويشارك في الاحتفالية كل من الناقدين: دكتور محمد السيد إسماعيل، حيث يناقش ديوان "كانت هنا موسيقى"، والناقد محمد علي عزب، ويناقش ديوان "الحياة مكانتش أحل".

 

الشاعر جمال القصاص

 وعبر الشاعر جمال القصاص عن سعادته بالاحتفالية، مشيرًا إلى "سعيد بهذه الأمسية على نحو خاص جدا... فهي تأتي في غمار لحظة فرح بحصول ديواني وديوان صديقي الشاعر الجميل العزيز عبده المصري بجائزة معرض القاهرة للكتاب، كما أنها في بيت الشعر العربي الذي أعتز به، وأحس في ظلاله أنني في حضرة نفسي.

وديوان "كانت هنا موسيقى"، للشاعر جمال القصاص ضمن سلسلة الإبداعات الشعرية  والتي استهل بها حياته الشعرية بصدور ديوانه "خصام الوردة"، والصادر في العام 1984 عن إصدارات جماعة إضاءات "77". وفي العام 1991 صدر للشاعر جمال القصاص ديوانه الشعري الثاني بعنوان "شمس الزحام".

وتوالت الإصدارات والمجموعات الشعرية للشاعر جمال القصاص، فصدر له في العام 1995 ديوان "ما من غيمة تشعل البئر"، بالإضافة إلى المجموعات الشعرية: "السحابة التي في المرآة"، والصادرة في العام 1998، كما طرحت الهيئة العامة للكتاب الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر جمال القصاص في جزءين.

الشاعر عبده المصري

بينما الشاعر عبده المصري، والفائز بجائزة معرض الكتاب عن ديوانه "الحياة مكانتش أحلى"، والذي يحتفي به بيت الشعر العربي، فينتمي إلي جيل الثمانينيات، شاعر عامية، صدر له العديد من الدواوين الشعرية، نذكر من بينها: ضمائر الغياب ــ نسوان الصبح بدرى ــ الورد عابر سبيل.

بيت الشعر العربي الشاعر جمال القصاص الشاعر عبده المصري جائزة معرض القاهرة للكتاب فرع الشعر ديوان كانت هنا موسيقي ديوان الحياة مكانتش أحلي

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