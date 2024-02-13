الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت الشعر العربي يحيي ذكرى فاروق شوشة.. السبت

فاروق شوشة
فاروق شوشة

يقيم بيت الشعر التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء السبت المقبل الموافق 17 فبراير، احتفالية بعنوان "فاروق شوشة.. حارس لغتنا الجميلة" في الـ 6 مساء إحياء لذكرى الشاعر الكبير الراحل فاروق شوشة.

يشارك في الاحتفالية الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش، والشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، والناقد الكبير الدكتور أحمد بلبولة، ويديرها الشاعر والإعلامي الكبير السيد حسن، وبحضور الإعلامية هالة الحديدي زوجة الشاعر فاروق شوشة رحمه الله.

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أما عن  فاروق شوشة 

فاروق شوشة صاحب "لغتنا الجميلة" أحد حراس اللغة العربية، ولد عام 1936 بقرية الشعراء بمحافظة دمياط حفظ القرآن وأتم دراسته فى دمياط وتخرج فى كلية دار العلوم 1956، حصل على دبلوم كلية التربية بجامعة عين شمس عام 1957، عمل بالتدريس عقب تخرجه في مدرسة النقراشي النموذجية عام 1957.

وبدأ مشوار فاروق شوشة مع الإذاعة المصرية عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسًا لها 1994، كما عمل أستاذًا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإلى جانب "لغتنا الجميلة" قدم فاروق شوشة للتليفزيون برنامج "أمسية ثقافية" منذ عام 1977، وكان أول ضيوفه هو الأديب الراحل نجيب محفوظ، كما أجرى خلاله مقابلات مع أهم رموز الثقافة المصرية ومنهم يوسف إدريس، وأمل دنقل، وعبد الرحمن الأبنودي.

صندوق التنمية الثقافية فاروق شوشة حارس لغتنا الجميلة بيت الشعر الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش لناقد الكبير الدكتور أحمد بلبولة

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