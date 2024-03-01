الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فى أولى حفلات "الخميس الأخير".. أغنيات أم كلثوم تشعل أجواء مسرح السامر

مسرح السامر
مسرح السامر

شهد مسرح السامر بالعجوزة، الخميس، حفلًا غنائيًا، أقيم ضمن المشروع الفني الجديد "حفلات الخميس الأخير من كل شهر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وخصص لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تزامنًا مع الاحتفال بذكراها، ضمن احتفاء وزارة الثقافة بعمالقة الفن والغناء.

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استهل الحفل بكلمة الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وجه خلالها الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة، لأوجه الدعم الكبيرة الموجهة لتطوير المحتوى الفني لهيئة قصور الثقافة، وعبر "عبدالمنعم" عن سعادته بالإقبال الغفير على الحفل من الجمهور المحب للفن والموسيقى والطرب الأصيل، وأوضح أن الحفل يأتي بعنوان "الخميس الأخير من كل شهر"، في سياق حفلات لن تقام فقط بمسرح السامر وإنما في مواقع الهيئة بمختلف محافظات مصر، واستهل المشروع بحفل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ويحييه المطرب الكبير أحمد إبراهيم والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل من أسهم في نجاح هذا الحفل وظهوره بالشكل اللائق.

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كان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "مصر زمان" تضمن لقطات لمصر الخمسينيات على موسيقى أغنيات أم كلثوم، من إعداد شريف رضا.

وأحيا الجزء الأول من الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع، بعدد من أشهر أغنيات أم كلثوم وهي مقطوعة موسيقية ألف ليلة وليلة، اسأل روحك غناء أمنية عبده، بالسلام غناء نورا حسني، الورد جميل غناء أحمد عدراوس، أنساك غناء نجلاء سليمان، برضاك للمنشد أسامة علام، دارت الأيام غناء بسمة بيومي.

وبباقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي تغنى الفنان أحمد إبراهيم بمشاركة الفرقة المصرية وهي "برضاك، أنت عمري، سيرة الحب، الأطلال"، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

الحفل نفذته الإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، والديكور للمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر، وإضاءة عز حلمي، وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم، وقدم الحفل الفنانة مصرية بكر، عضو فرقة السامر، وشهد حضور الفنان سامح يسري، الموسيقار مجدي الحسيني، الدكتورة مني يحيى، المستشارة الإعلامية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الآداب بدمنهور، الدكتورة مروة العزب أستاذ الديكور بالمعهد العالي للسينما، الدكتورة عبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات لمحافظة الجيزة، الكاتب الصحفي طارق مرسي، وإيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ونخبة من الإعلاميين ووسائل الإعلام المتنوعة.

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مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
مسرح السامر
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أم كلثوم الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح السامر وزيرة الثقافة أحمد إبراهيم قصور الثقافة

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