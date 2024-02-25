الأحد 25 فبراير 2024
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الثقافة

رئيس "قصور الثقافة" يشهد العرض المسرحي "سر حياتي" بالسامر

رئيس قصور الثقافة
رئيس قصور الثقافة

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأحد، العرض المسرحي "سر حياتي" بمسرح السامر بالعجوزة، في أولى فعاليات مشروع "مسرحة المناهج"، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وحسين الخباز مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، والمخرج محمد جابر مدير مسرح السامر، ونخبة من القيادات التعليمية وطلبة مدرسة فنارة للغات.

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بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه كلمة عمرو البسيوني قدم خلالها الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لرعايتها  لفعاليات مشروع "مسرحة المناهج" والدعم الكبير الذي توليه لأنشطة هيئة قصور الثقافة، وأكد أن مسرحة المناهج التعليمية، وتبسيط المواد وتقديمها في قوالب فنية للطلاب، يعد أحد أهم مشروعات ومبادرات الهيئة وتأتي ضمن خطة شاملة لوزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الفائدة كبيرة من تنفيذ هذا المشروع المهمة؛ كونها تساعد كثيرا في استيعاب طلاب مرحلتي التعليم الأساسي للمناهج والمقررات الدراسية، وتعمل على نشر الثقافة والفنون والإبداع بين أبنائنا في سن مبكرة، وهو أمر عظيم الفائدة في دعم رسالة الهيئة في نشر القيم الإيجابية وتنمية الوعي واكتشاف ورعاية الموهوبين، كما ترسخ أوجه التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لصالح أبناء الوطن.

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أضاف أنه من الرائع أن يقدم أول عروض مسرحة المناهج من خلال فرقة السامر ومبدعيها، في قالب غنائي استعراضي للطلاب، مقدما الشكر للإدارة المركزية للشئون الفنية وفرقة مسرح السامر ومعربا عن أمنياته للطلاب وللجميع بالتوفيق.

من جهته، وجه الفنان تامر عبد المنعم الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم تقديم عروض مسرحة المناهج من خلال فرقة السامر المسرحية، واستغلال مسارح الهيئة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، في تقديم مناهج دراسية فى شكل مسرحي،  كما قدم الشكر لفرقة مسرح السامر ولمخرج العرض أحمد شعراوي، ولكل الفنانين والأبطال الذين شاركوا  فى العرض، مضيفا أن العرض هو الأول في المشروع ومن المنتظر أن تقدم عروض مسرحية جديدة في موضوعات تعليمية مختلفة لمراحل التعليم الأساسي كافة.

عقب ذلك قدم عرض "سر حياتي" لمادة العلوم وتتناول أجهزة الجسم البشري وأهميتها ومكوناتها ووظيفة كل جهاز، سعيا لتبسيط المادة فى قالب استعراضى غنائي، ولاقى العرض استحسان الحضور.

"سر حياتي" بطولة فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، إعداد درامي د. مي موسى، ديكور وملابس هبة مجدي، أشعار محمد الشاعر، موسيقى تصويرية مايسترو محمد وهيدي، استعراضات محمد بيلا، ماكياج جهاد سعيد، تصميم إضاءة عز حلمي، مساعد إخراج نيرة خليل وأحمد حسين، مخرج مساعد أحمد عزيز، مخرج منفذ محمود شوقي، وإخراج أحمد شعراوي.

ومن المقرر أن تُقدَّم المسرحية في بداية عرضها لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، بواقع تقديم أكثر من حفلة يوميا خلال الفترة الصباحية، حيث تقدم في الفترة من 25 إلى 28 فبراير في الحادية عشرة صباحا، ومن 3 إلى 7 مارس المقبل في العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، على أن يكون الدخول مجانا لتحقيق المزيد من الرواج.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي سر حياتي سر حياتي مسرح السامر مسرحة المناهج عمرو البسيوني

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