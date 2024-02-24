السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فى أجندة قصور الثقافة.. أسبوع جديد لـ"أهل مصر" بالإسكندرية وعرض "سر حياتى" ضمن مسرحة المناهج

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

ضمن برامج وزارة الثقافة، تقدم  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في أجندتها الأسبوعية مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من غد السبت 24 فبراير وحتى نهاية الشهر الحالي.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الإسكندرية، وتحديدا بقصر ثقافة الأنفوشي تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بدءا من الأحد 25 فبراير وحتى 3 مارس المقبل. 

يستضيف الملتقى مجموعة من الشباب من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تنمية مهاراتهم، وتمكينهم ثقافيا واجتماعيا من خلال ورش العمل واللقاءات التثقيفية التي يقدمها مدربين وأكاديميين متخصصين في مختلف المجالات.

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«قصور الثقافة» تنظم دورة في الدراسات السينمائية الحرة بجاردن سيتى

وفي مجال المسرح تقدم هيئة قصور الثقافة عرضا بعنوان "سر حياتي" لفرقة السامر بدءا من الأحد على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، إلى جانب استمرار عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح الإقليمي. 

وتختتم هيئة قصور الثقافة هذا الشهر بحفل فني لأغاني أم كلثوم مساء الخميس 29 فبراير، تحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء على مسرح السامر.

وتشهد محافظة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، ضمن مبادرة "أنت الحياة" بمركز إطسا، هذا إلى جانب القوافل الثقافية المقامة خلال الأسبوع بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

كما يشهد هذا الأسبوع تقديم مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية يعرضها قصر السينما بجاردن سيتي مجانا للجمهور، كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية والشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها تكنولوجيا المعلومات والإرهاب، دور المرأة في المشاركة السياسية، التنمر وأضراره النفسية، تأثير التكنولوجيا الحديثة على سلوك الطفل، وفلسفة الألوان في العمارة الداخلية. 

وتستمر فعاليات الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه والمنظور، فن الأركيت، أساسيات الإيقاع، تصميم الأزياء، وعمل تصميمات بالطين الأسواني.

الهيئة العامة لقصور الثقافة انطلاق الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية سر حياتي حفل فني لأغاني أم كلثوم مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية

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