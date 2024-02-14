الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أيمن حويرة ونهى عودة يُناقشان أعمالهما على شاشة "النيل الثقافية"

أيمن حويرة
أيمن حويرة

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، الكاتب أيمن حويرة، والكاتبة نهى عودة.

الأربعاء.. محمود الورداني ورحاب إبراهيم على "النيل الثقافية"

أيمن حويرة

مَن هو أيمن حويرة؟ 
مهندس مصري تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وحاصل على ماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد البريطانية. له مجموعة من المقالات المنشورة في مواقع متعددة، وشارك في كتاب "التاريخ كما كان" بجزئيه، ورواية "مسارات بديلة"، كما صدر له رواية "رحلة نصر الدين" بالإضافة لكتبه: الطريق، الشوكارا، حكايات الفشل.

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الليلة.. شريف صالح وأحمد المرسي ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية

نهي عودة


مَن هي نهى عودة؟ 
مهندسة معمارية، وعضو في فريق بصمة للأبحاث التاريخية. لها مجموعة كبيرة من المقالات المنشورة في عدة مواقع، وشاركت في كتاب "التاريخ كما كان" بجزئيه، ورواية "مسارات بديلة"، كما صدر لها ثلاثة كتب من سلسلة "عن العشق والسفر": رفيقا طريق، رسائل البحر، بلورة الأمنيات.نهى عودة مهندسة معمارية، وعضو في فريق بصمة للأبحاث التاريخية. لها مجموعة كبيرة من المقالات المنشورة في عدة مواقع، وشاركت في كتاب "التاريخ كما كان" بجزئيه، ورواية "مسارات بديلة"، كما صدر لها ثلاثة كتب من سلسلة "عن العشق والسفر": رفيقا طريق، رسائل البحر، بلورة الأمنيات.


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الإعلامي خالد منصور طقوس الإبداع أيمن حويرة نهى عودة النيل الثقافية

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