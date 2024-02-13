"سيفى لن ينام إلى أن نبنى أورشليم".. كيف عبَّر شعراء العالم عن القدس فى قصائدهم؟

منذ الشعراء الأوائل والقدس تحظى بمكانة هائلة لدى كل الشعراء الغربيين، ونادرا حين تجد شاعرا لم تخامره فكرة تدور حول القدس، بالطبع ساهم في ذلك مكانة القدس الدينية وفلسطين كبلد احتضنت العديد من أقدام الأنبياء، وكانت الملاذ والملجأ من شرور العالم المحيط، وفي كتابه "لا تضبط مع القدس ساعتك.. القدس في الشعر العالمي"، يورد المترجم والشاعر الحسين خضيري 22 شاعرا من بلدان مختلفة وقصائدهم التي قالوها في القدس، وفي هذا التقرير اخترنا خمس قصائد معبرة عن أجيال مختلفة حول القدس وما كان قديما وما استجد.

ويليام بيليك

ويليام بليك (بالإنجليزية: William Blake)‏ وُلد في 28 نوفمبر 1757 وتوفي في 12 أغسطس 1827، شاعر إنجليزي ورسام، يعد أول شاعر رومانسي في إنجلترا، كانت تُعد أعماله غير ذات أهمية، وأحيانًا كانت تحُتقَر بوصفها أعمال مجنون، لكنها اليوم تعد علاماتٍ فارقة في الشعر والفنون البصرية لعصره.

يقول ويليام بيليك في قصيدته "أورشليم الجديدة"..

وهذه الأقدام

هل سارت

على جبال إنجلترا الخضراء

في الزمن العتيق؟

وتُرى رأوا حَملَ الله

فوق مروجها المبهجة؟

وهل أشرق وجه الإله

فوق تلالنا ذات الغيوم؟

وهل بُنيت ها هنا أورشليم

ما بين هذي المطاحن الشيطانية؟

إليَّ بقوسي الذهبي الحارق!

إليَّ بأسهُم رغبتي!

إليَّ برمحي! أوه أيتها السحبُ، انبسطي!

إليَّ بعربتي النارية!

أنا لن أنثني عن معركتي العقلية،

لا وسيفي لن ينام في يدي

إلى أن نبني أورشليم

في إنجلترا الخضراء والأرض المبهجة.

جيورج بايرون

جيورج جوردون بايرون، أو اللورد بايرون سادس بارون (22 يناير 1788 في إنجلترا- 19 أبريل 1824 في اليونان) شاعر بريطاني من رواد الشعر الرومانسي، عكست قصائده معتقداته وخبرته.

يقول بايرون في قصيدته "في يوم تدمير أورشليم من قِبَلِ تيتوس"..

من آخر تلٍ يطلُّ على قبّتك المقدسة دومًا

شاهدتك..

أوه يا صهيون!

حين استسلمت لروما:

"كانت شموسك التي غربت، ولهيب سقوطك"

أومض عائدًا عند آخر نظرةٍ منحتها لحائطك.

بحثت عن معبدك، بحثت عن موطنك،

ونسيتُ للحظةٍ عبوديتي كي أجيء،

شاهدت سوى نار الموت التي اقتاتت على مشاعرك،

سدىً ضاعت محاولات الأيدي الأسيرة للثأر

في مساءاتٍ عديدة، من البقعة التي حدَّقتُ منها

انعكس الشعاع الأخير للنهار حين تألَّق

بينا على القمة وقفت، وشاهدت غروب الشمس من الجبل

الشمس التي أشرقت على معبدك

والآن، على ذلك وقفت في ذلك اليوم

لكنني لم ألمح شعاع الغروب هناك يذوي

أوه! لو أن البرق محلَّها حلّ

واندفعت في رأس القاهر الصاعقة!

لكن آلهة الوثني لن تدنس مقدساتنا

المعبد حيث ازدرى الرومان يهوه أن يحكم

ورغم شعبك المشرَّد والمنبوذ

عبادتنا، يا أبانا، لك وحدك.

إيوجين فيلد

إيوجين فيلد محرر وكاتب وكاتب للأطفال وصحفي وشاعر أمريكي، ولد في 3 سبتمبر 1850 في سانت لويس في الولايات المتحدة، وتوفي في 4 نوفمبر 1895 في شيكاغو في الولايات المتحدة.

يقول فيلد في مقاطع من قصيدته "يافا وسكة حديد أورشليم"..

طريق سكك حديدية مزدوجة متعرجة، محطة هنا، محطة هناك،

قاطرة، لطيفة، صهريج، عربة ذات مقعد من الصلب منحنٍ

بعض عربات البريد، وأمتعة أيضًا، تصنع فراغًا والمكابح التي تئن-

هذه كبرياء الرواية الشرقية، وحجر سوري كريم كثير البهرجة،

برنامج السكة الحديدية أن تُسافر ما بين يافا وأورشليم.

حاذري، أيتها البقرة مولي Mooley، الآلة حين تسمعين جرسها.

حاذر أيها الجمل، حينما تدوي الصافرة الحادة، ورم ليس مقدسا

ومواطنٌ من أرض الخداع، لم يعتد فخاخ السفر.

حاذر الشيطان الذي يبيع الكتب- احذر الولد الفستقي المرعب.

أيضًا، الثقةَ في فنونهم الزائفة، ربما حُزتَ سببًا للانتقاد

المرور الذي يهاجمه الرجال الوضيعون بين يافا وأورشليم

وحين تتهاوى التعهدات ولا يتم دفعها،

كيف يسلك الغاضبون؟

ستمتد الصيحة "ارفض" من جبل نيبو Nebo إلى الناصرة

من الخليل إلى تايبريوس Tiberius، من ضفتي الأردن إلى البحر،

ستنهض كراهية شديدة ضد هذا الاحتكار

وسيقود جيري الحافي فلول الرعاة،

سيدمرون هذا العمل ما بين يافا وأورشليم.

تشارلز ماكاى

تشارلز ماكاي شاعر إسكتلندي وصحفي ومؤلف وروائي ومؤلف أغاني، ومن أهم كتبه

"الأوهام الشعبية الاستثنائية" و"جنون الحشود".

وُلد في السابع والعشرين من مارس 1814، برث، المملكة المتحدة.

وتوفي في الرابع والعشرين من ديسمبر 1889، لندن، المملكة المتحدة.

يقول ماكاي في قصيدته "بكاء مُخَلِّصِنا على أورشليم"..

توقَّف النسر من وكره في الأعالي

يبكي ابنة سالم، المُفسِدُ أضحى قريبًا،

انتحبي، انتحبي ونُوحي، لأنه في حنقه قادم،

وانتقام الرب يقود دربَه،

أبصرتُ فرسانه للحرب يتشمرون

وسمعت صيحاتهم المدوية وهم، من بعيدٍ، يندفعون

ابكِ، ابكِ واحزني، لأجل قوتك التي سيمزقها،

ولأجل نجم مجدك الذي لوَّثَه،

الأبراج والمعابد تومِضُ الآن في الهواء،

ستهوي مثلما عارك في يوم اليأس ذاك،

خصمُك القاسي سيهلل إثر سقوطك

الرب الذي ازدريتَه لن يسمع لندائك

كم مرةً، أوه! بكيت إلى جانبِك، يا سالم

وبكيت أطفالك في ضلالهم وكبريائهم

كم مرةً لأجلك ابتهلتُ وتوسلت سدى إليك

أن تندمي، وترجعي ثانيةً لأبيكِ:

لِمَ يا ابنة سالم، أوه لِمَ تأبين

النعمة والأمل اللذين لن يرجعا؟

سيأتي الوثني، ويحرق الأرض

بيوت فخرك وبهجتك الإلهية،

ستتلطخ هياكلك بدماء أبنائك،

ويُدنَّس ضريح ربك ويؤجر

سيطأ المُفسدُ أسوار معبدِك

ابكِ، ابكِ، لقد فر شعاع مجدِك.

نوري باكديل

شاعر تركي وُلد في مدينة كاهراماراس في إقليم البحر المتوسط بتركيا عام 1934.

رفض والده ذهابه إلى المدرسة، ومع ذلك أصرَّ عمه على إرساله إلى المدرسة الثانوية، بعد تخرجه من المدرسة الإبتدائية، بعد أن اجتاز إمتحانًا خاصًّا.

التحق نوري بكلية القانون بجامعة في اسطنبول.

نشر أولى مقالاته وقصائده في جريدة محلية حينما كان في المدرسة الثانوية.

وبعد ذلك بفترة ليست بالطويلة بدأ تحرير صفحات مجلة في اسطنبول.

يقول باكديل في قصيدته " القدس والأمهات"

يعيش جبل الطور

وهكذا سوف تدرك

أين تقبع القدس.

أحمل القدس على ساعدي

كساعة حول معصمي

لاتضبط مع القدس ساعتك

حينئذٍ

سُدىً سيضيع وقتك

تتجمد مكانك

وتكف عن الرؤية عيناك

أقبِلي

كوني أُمّا

لأن الأُم

تصنع بالطفل قدسًا

حين يصير الرجل أبًا

تحيا في نفسه القدس

أقبل يا أخي

دع قوة القدس

تعانق قدميك

آلان ستاربوك

شاعر أمريكي معاصر، وُلِدَ عام 1949 بالولايات المتحدة الأمريكية، نشر العديد من القصائد على الشبكة الدولية، له كِتابٌ تحت الطبع، ويعمل ممرضًا، يقطن بولاية فيرجينيا، وقد نشأ في أوهايو، وعاش في مدرسةٍ للتأمل طوال سنوات.

يقول ستاربوك في قصيدته "أورشليم ليست ذهبية جدًا"..

لمن يجب على القدس أن تتحرر،

وممن على القدس أن تُستَلَم؟

هل ستكون مدينةً أرضية

أم سماويةً لا يدركها الأكثرون

المدينة الآن في انشطار

وتُحدِثُ النقاشات

دينُ من هو الصحيح،

دينُ مَن على خطأ،

مواطنوها لا يريدون سوى

أن تدَعوهم وشأنهم

لكنهم يتأثرون بما عن القدس يُشاع

حرب الوعظِ والإبادة الجماعية.

من البريء لستُ أدري.

لا اليهود، لا المسلمين، لا الأمريكان،

ولا أوروبا.

مَن مِن الحرب يستفيد؟

هل الأخطاء في كل جانب

تحول والسلام؟