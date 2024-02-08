الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "فانتازيا السيريالية" لوليد عونى بجاليرى بيكاسو

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض "فانتازيا السيريالية"، للفنان وليد عوني، والذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري، بجاليري بيكاسو.

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وعبرت وزيرة الثقافة، عن إعجابها بالتقنيات المستخدمة في رسم اللوحات، والتداخلات اللونية، وتجسيده للخيالات.

وليد عوني، هو فنان تشكيلي، ومصمم، ومخرج، ومدير فني لفرقة الرقص المسرحي الحديث، بدار الأوبرا المصرية منذ عام 1993، كما صمم العديد من الأزياء للعروض المسرحية للباليه، والأعمال الأوبرالية، وقد تلقى دراسة الفنون الجميلة فى الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة Grafisme et visual Art فى بروكسيل "بلجيكا" من 1972 إلى 1980، وكان أول معرض له لرسومات حفر (جرافور)، فى جاليري ميزون لوفيفر، في بروكسيل 1975، كما كان أول معرض له فى مصر عن 32 رسمة عن شخصية "بينا بوش"، فى جاليري معهد جوتة بالقاهرة 1999- 1998.

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