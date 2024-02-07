الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد يونس وأبناء الراحلة سلوى حجازي يتحدثون عن مسيرتها الإعلامية في معرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عرض برنامج " الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، تقريرًا مصورًا للكشف عن كواليس حياة الراحل سلوى حجازي، وذلك من أجل الحديث عن مسيرتها الإعلامية بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٥.

 مسيرة الراحلة سلوى حجازي 


وقالت إحدى أبناء الراحلة سلوى حجازي، إنها سعيدة بشكل كبير بتوفير قصص سلوى حجازي في المكتبات حتى تتعرف عليها الأجيال، معبرة:" كان حلمي بعد وفاتها إنتاج الكثير من الإصدارات المتعلقة بالمؤلفات الخاصة بالراحلة سلوى حجازي"

شخصيات صنعت التاريخ 

وأشار الإعلامي أحمد يونس إلى أن هذه الندوة بمثابة شرف وتكريم كبير له، قائلًا:"هذا أكثر مما أستحق أن أجلس بجوار أبناء وأحفاد الراحلة سلوى حجازي".

 

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