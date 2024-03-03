"يصعد كل ليلة إلى السماء".. حسين عبد الرحيم يتحدث عن مجموعته القصصية الجديدة

انتهى الروائي والقاص حسين عبد الرحيم من مجموعته القصصية الجديدة "يصعد كل ليلة إلى السماء “وهي المجموعة القصصية التي سوف تنشر قريبا.

وعبر 27 ألف كلمة قسمت إلى 3 فصول و43 قصة قصيرة أناقش حالات التغريب والفقد والنظرة يوميا عبر مناجاة للسماء.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" تأتي المجموعة لتكمل مشروعي القصصي في الحديث عبر ثلاث محافظات مصرية هي بورسعيد، الإسكندرية، المنصورة.

وتابع حسين عبد الرحيم:" تتحدث المجموعة عن رحلات الكاتب وأسفاره بداية من وعيه منذ السادسة حتى الهجرة حتى اللحظات الأخيرة من عام 2023 في إطار من الغرابة والتخييل، ويجمع ما بين النصوص وحدة الهم الجمعي والرؤية الشمولية، واتنقل في المجموعة ما بين شتات الهجرة واغتراب الروح.

وحسين عبد الرحيم هو كاتب صحفي وروائي وقاص مصري صدرت له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "شقي وسعيد" عن دار خطوط وظلال الأردنية، ورواية "عربة تجرها خيول، ساحل الرياح، المستبقى، وقد حاز عبد الرحيم جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته القصصية "شخص ثالث".

منذ 30 عامًا إلا قليلًا، بدأ حسين عبد الرحيم رحلته مع الكتابة، منذ أن غادر بورسعيد وهو ابن عشرين عامًا باتجاه القاهرة التى استقر بها، وعلى الرغم من حياته الطويلة فى العاصمة.

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