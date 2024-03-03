الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلاني: "الثقافة" ترتكز في رؤيتها على التوعية والتمكين المعرفي للسيدات والفتيات

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي يومي 3 و4 مارس.

وزيرة الثقافة: حلمى بكر كان حارس الموسيقى وعمودًا من أعمدتها فى الشرق

شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

txt

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا باستحداث وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وفي كلمتها بفعاليات الجلسة النقاشية الافتتاحية التي حملت عنوان "أثر التغيرات العالمية على حياة المرأة والبيئة المواتية لها"، استعرضت وزيرة الثقافة عددًا من المحاور الاستراتيجية التي تقوم بموجبها وزارة الثقافة بنشر التنوير وبناء الإنسان المصري فكريًا ودعمه فنيًا والعمل على الارتقاء بالمنظومة الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية، لاسيما المرتبط منها بالاهتمام بقضايا المرأة وحفظ حقوقها من خلال تمكينها ثقافيًا.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن الوزارة ترتكز في رؤيتها على محورين، الأول يتمثل في التوعية والتمكين المعرفي بهدف رفع الوعي الثقافي للسيدات والفتيات من خلال مساعدتهن لاكتساب المعرفة والعيش في مجتمع إيجابي وبيئة آمنة خالية من كافة أشكال التمييز أو العنف أو الاضطهاد، ليصبحن بذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، أما المحور الثاني يتمثل في التمكين الاقتصادي واكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية والفنية في مجال الصناعات الثقافية والتراثية، من خلال مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، وورش اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة عبر أندية المرأة الموجودة ببيوت وقصور الثقافة وتوفر لهن بيئة داعمة.

وفي إطار المناقشة قدمت دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين شكرها للوزيرات المصريات المشاركات في المنتدى، على جهودهن في تعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة لهن، وأعلنت أنه سيتم تنظيم معرض للنساء خلال العام المقبل، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.

وتأتي القمة في إطار احتفالات شهر المرأة تحت شعار "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة" بمشاركة حشد نسائي محلي ودولي كبيرين، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

اقرأ أيضًا..

المكرمون بالأعلى للثقافة: نشكر دائرة الشارقة.. والتكريم حافز مهم لإكمال المسيرة

 

IMG-20240303-WA0170
IMG-20240303-WA0170
IMG-20240303-WA0171
IMG-20240303-WA0171
نيفين الكيلاني مصطفى مدبولى المجلس القومي للمرأة الاتحاد الأوروبي المرأة المصريه منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثير ا

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

استدعاء طبيب شهير في حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع: مشوفتش من المتهم حاجة وحشة

هددوه بتصويره عاريًا.. نص التحقيقات فى مقتل يمنى الجنسية (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين