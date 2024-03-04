عبد الرحيم كمال في ضيافة منتدى "أوراق" بـ"الدستور".. الأربعاء

يدشن منتدى «أوراق» للدكتور يسري عبدالله في تمام السادسة من مساء الخميس المقبل، في أولى ندواته، رواية «موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة» للكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويديرها القاص والإعلامي علاء أبوزيد.



ويعد عبدالرحيم كمال من أهم كتاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، وقد صدرت روايته الجديدة «موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة» عن دار «الكرمة» بالقاهرة، وتأتي بعد سلسلة من الأعمال السردية للقاص والروائي عبدالرحيم كمال من قبيل: «المجنونة»، و«بواب الحانة»، و«أبناء حورة»، و«كل الألعاب للتسلية»، و«أنا وأنت وجنة وشهد»، و«قصص بحجم القلب»، و«ظل ممدود»، و«منطق الظل»، ومسرحية «صحب الوردة».

ويأتي منتدى «أوراق» للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله تعزيزا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة «حرف» الثقافية، في مقر صحيفة وموقع «الدستور»، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

تعقد الندوة في قاعة الندوات بالدور الأول في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.