عبدالله العويس في "الأعلى للثقافة": مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية

قال الدكتور عبدالله العويس رئيس دائرة الشارقة الثقافية، إنه يتجدد اللقاء الأخوي وتتعزز أواصر المحبة عندما تكتمل عناصرها وهو ما يجسده عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية التواصل في المجالات المختلفة ونحن هنا نمثل نموذجا لهذه المبادئ في تكريم ٤ شخصيات ثقافية أثرت الحياة الثقافية.

وأضاف، خلال فعاليات تكريم ٤ أدباء مصريين في ملتقى الشارقة بـ الأعلي للثقافة: حرص الملتقي على أن يتخذ من مصر انطلاقا لفعالياته ومنها للدول العربية ونعود اليوم للمرة الخامسة لتكريم كوكبة من أدباء مصر.

وأكمل: أتشرف في هذا المقام بأن نصل للمكرمين تهنئة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي كما أتشرف أن أنقل تحيات سموه ويسعدني أن أتقدم بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني واعضاء فريق العمل علي تنظيمهم لهذا الحفل الرفيع.

فعاليات تكريم ملتقى الشارقة الثقافي لأربع أدباء ورموز مصرية

ويشهد الأعلى للثقافة اليوم الإثنين، فعاليات تكريم ملتقى الشارقة الثقافي لأربع أدباء ورموز مصرية في تقليد يتم تنظيمه للمرة الخامسة، ويشمل التكريم كل من الدكتور محمد حسن عبدالله، الدكتور حسين حمودة، الأديبة سحر توفيق، الأديب سيد الوكيل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

ويقام التكريم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث من المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024.

يشار إلى أن أبرز المكرمين في النسخة الماضية هم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي والذي وافته المنية منذ أيام قليلة، والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو.