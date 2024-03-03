الأحد 03 مارس 2024
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الثقافة

الخميس.. "حرف" تطلق منتدى "أوراق" للدكتور يسرى عبدالله

يسري عبدالله
يسري عبدالله

تعزيزًا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع، يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، في صحيفة وموقع "الدستور"، وجريدته الثقافية "حرف". 

جابر القرموطى يشيد بمجلة "حرف" الصادرة عن "الدستور"

ويعد المنتدى تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

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"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

يعقد المنتدى في الخميس الأول، والثالث من كل شهر، على أن تعقد أولى ندواته في تمام السادسة من مساء الخميس 7 مارس 2024. 

تصفح موقع حرف من هنا. 

الدستور يسري عبدالله الدكتور يسري عبدالله الثقافة موقع الدستور

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