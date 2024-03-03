الخميس.. "حرف" تطلق منتدى "أوراق" للدكتور يسرى عبدالله

تعزيزًا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع، يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، في صحيفة وموقع "الدستور"، وجريدته الثقافية "حرف".

ويعد المنتدى تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

يعقد المنتدى في الخميس الأول، والثالث من كل شهر، على أن تعقد أولى ندواته في تمام السادسة من مساء الخميس 7 مارس 2024.

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