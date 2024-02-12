أول تعليق لمحمد صبحى على إعادة عرض مسرحية "أبناء ونيس"

كشف الفنان محمد صبحي، عن كواليس عرض "أبناء ونيس"، على المسرح، مؤكدًا أنه سعد كثيرًا بأن تقوم مدرسة بعرض المسرحية بمسرحها، وحرص على حضور حفل الافتتاح، وسعد بإيمان الأطفال بالأفكار الموجود بالعمل.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بعد انتهاء العرض صعد على المسرح ودعاهم لحضور عرض المسرحية في "مسرح سنبل"، مؤكدًا أنه سأل الأطفال عن تطبيق الأفكار الموجودة بالعمل في الحقيقة فوجد أنهم متجاوبون معها.

حديث محمد صبحي مع الأطفال بالكواليس

وتابع، أن أحد الأطفال أخبره خلال الكواليس بأنه كان يتمنى أن ينشأ في عائلة ونيس ويتعلم منهم هذه الصفات.

مسلسل "أبناء ونيس"، تم تقديمه على مدار 8 أجزاء، وهو مسلسل اجتماعي وحقق شهرة واسعة بكل الأجزاء.