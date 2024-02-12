الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق لمحمد صبحى على إعادة عرض مسرحية "أبناء ونيس"

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، عن كواليس عرض "أبناء ونيس"، على المسرح، مؤكدًا أنه سعد كثيرًا بأن تقوم مدرسة بعرض المسرحية بمسرحها، وحرص على حضور حفل الافتتاح، وسعد بإيمان الأطفال بالأفكار الموجود بالعمل.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بعد انتهاء العرض صعد على المسرح ودعاهم لحضور عرض المسرحية في "مسرح سنبل"، مؤكدًا أنه سأل الأطفال عن تطبيق الأفكار الموجودة بالعمل في الحقيقة فوجد أنهم متجاوبون معها.

حديث محمد صبحي مع الأطفال بالكواليس

وتابع، أن أحد الأطفال أخبره خلال الكواليس بأنه كان يتمنى أن ينشأ في عائلة ونيس ويتعلم منهم هذه الصفات.

مسلسل "أبناء ونيس"، تم تقديمه على مدار 8 أجزاء، وهو مسلسل اجتماعي وحقق شهرة واسعة بكل الأجزاء.

محمد صبحى المسرح عرض أبناء ونيس عرض المسرحية الأطفال بالكواليس

مواد متعلقة

محمد صبحى: الوطن من الثوابت التى لا رجعة فيها.. والفن "معول" إما للبناء أو الهدم

محمد صبحي يشيد بتلميذه صلاح عبدالله.. والأخير يرد: «استاذي وتاج راسي»

محمد صبحى ينعى ليلى صديق بكلمات مؤثرة

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال